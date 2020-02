Jak cukr ničí náš spánek

Cukr nám přináší chuťové potěšení, to je ale asi tak vše, co by se dalo označit jako pozitivum. Negativa totiž rozhodně převažují - nejenže je jedním z hlavních viníků, kvůli kterým přibíráme na váze, hrozí nám vyšší riziko diabetu nebo se nám kvůli němu častěji kazí zuby - je to rovněž cukr, který negativně ovlivňuje kvalitu spánku.