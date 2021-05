Jak často obměňovat nošené spodní prádlo za nové

Jen několika vyvoleným lidem je povoleno vidět naše spodní prádlo, které nosíme každý den. Možná i proto mají mnozí z nás pocit, že tolik nevadí, pokud si ho budeme ponechávat déle, než by bylo zdrávo, a to doslova.

Jak již bylo naznačeno, můžeme mít prádlo delší dobu, pravidelně ho prát, ale ani to nezaručí, že bude i tak z hlediska zdravotního stále „nezávadné“. Jak často ho tedy měnit za nové?

Stejně jako při likvidaci jiného nepotřebného oděvu dávají někteří lidé přednost nejjednoduššímu způsobu, tedy vyhodit ho do koše. To ale odborníci nedoporučují, na skládce se může rozkládat řadu let.