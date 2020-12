I s polovinou těla žije běžný život. Bez speciálního vozíku ale může zemřít

Od operace již uběhly dva roky a od té doby se Daniel se svým handicapem naučil žít. „Je to velký zápřah na ruce a není to tak jednoduché, jako když člověk sedí na běžném vozíku, ale naučit se to dá,” řekl Daniel, který bydlí v plzeňském bytě se svou přítelkyní Kristýnou.