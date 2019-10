Telemedicína přináší převratné změny

Domácí monitorovací systém upozornil lékaře na problém. Měl ho pacient profesora Miloše Táborského, přednosty I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Muž si ráno na chatě změřil krevní tlak, množství kyslíku v krvi a zvážil se. Získaná data naťukal do tabletu spolu s údajem o množství vypitých tekutin a odeslal je do olomouckého telemedicínského centra, kde je automatický systém vyhodnotil.

Kardiolog zavolal záchranku a nechal nemocného muže převézt k sobě, do specializovaného kardiocentra. Tam s kolegy zjistil, že se jeho chronické srdeční problémy prohloubily. Proběhl u něj lehký srdeční infarkt. Odvezli ho na sál, kde mu pomocí katetru a vpichu v třísle zavedli do zúžené srdeční cévy balónek, který ji roztáhl. Pak mu zavedli na postižené místo mřížku svinutou do trubičky (stent). Tu v něm pak rozvinuli, aby krev mohla zase proudit v dostatečném množství do srdce. Během pár dní se muž mohl vrátit domů.