Fibrilace síní může až za pětinu všech mozkových mrtvic

Fibrilace síní se objevuje hlavně ve vyšším věku, trpí jí víc ženy. Vzácná není ale ani u lidí po čtyřicítce. Tento druh arytmie zvyšuje podle lékařů výrazně riziko mrtvice. To ještě roste s vysokým krevním tlakem, srdeční chorobou, obezitou, kouřením či cukrovkou.

Pokud srdce nečerpá krev v pravidelném rytmu, může vzniknout krevní sraženina. Cévami putuje do mozku, kde ucpe tepnu. Mozková tkáň poté odumírá. Mrtvice končívá vážnými následky i smrtí. Ročně tak umírá až čtvrtina nemocných.

„Léky nejsme schopni dát všem pacientům. Máme preskriptivní omezení. Můžeme léky podávat i bez omezení, pacient by si je ale musel hradit,” uvedl Linhart. Kardiologická společnost jedná s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o rozšíření léčby a proplácení.

Podle iHETA od roku 2014 do roku 2018 počet pacientů s fibrilací síní vzrostl ze 186 000 na 233 000. Nové léky dostávalo asi 30 procent nemocných. Analýza ukázala, že pokud by v roce 2018 dostali nové léky všichni léčení hned, zabránilo by se 4354 mozkovým příhodám.