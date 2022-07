Fakta a mýty o chrápání

Vzhledem k tomu, že chrápání dokáže opravdu pořádně zkazit nejen noc, ale i další den, a to i několika lidem naráz, není divu, že se řada z nich vrhá na „vševědoucí“ internet v naději, že se dozví, jak se ho rychle zbavit.

Jenže i u něj platí, že ne vše, co o něm na internetu najdete, je pravda. Mnoho takzvaných osvědčených rad může totiž celou věc ještě zhoršit.

Jaká jsou osvědčená fakta, a co je pouhý mýtus?

Fakta



Hormonální terapie může chrápání zmírnit

Chrápání postihuje muže i ženy, u kterých se může ovšem ještě zhoršit, pokud dosáhnou období menopauzy. Přibližně každá dvacátá žena po menopauze trpí spánkovou obstrukční apnoe, což je stav způsobující kolaps dýchacích cest, který může za nepříjemné chrápání.

Vědci v norském Bergenu zjistili, že je tento stav u žen po menopauze zhoršen kvůli nízkým hladinám hormonů estrogenu a progesteronu. Právě ty se dají při hormonální terapii nahradit (nejlépe na stejnou hladinu jako před menopauzou), čímž se mohou projevy chrápání zmírnit.

Obstrukční spánková apnoe

Obstrukční spánková apnoe nastává, když se stěny hrdla během spánku uvolňují a zužují, čímž blokují dýchací cesty. Místo běžného dechového rytmu se tak začne objevovat chrápání doprovázené přerušovaným lapáním po dechu. Reakcí mozku je následné probuzení člověka, aby se dýchací cesty opět otevřely. K takovému přerušení může dojít i 40x za noc, což dokáže kvalitu spánku výrazně snížit.



Pomáhají „jazyková” cvičení

Výzkum z roku 2013 odhalil, že jednoduchá respirační cvičení či cviky s jazykem dokážou u řady pacientů rovněž snížit intenzitu chrápání.

„Tato studie demonstruje slibnou, neinvazivní léčbu pro velkou populaci lidí postižených chrápáním. Obzvláště pro ty, kteří nejsou zahrnuti do nějaké studie nebo nejsou výrazněji léčeni,“ uvedla pro Daily Mail Barbara Phillipsová, ředitelka spánkové laboratoře Lékařské fakulty na univerzitě v americkém Kentucky.

Mezi základní cvičení například patří tlačení špičkou jazyka proti tvrdému povrchu nebo posunování jazyka dozadu v několika opakováních. Stejně tak několikrát za sebou přitlačit jazyk co nejvíce vzhůru proti patru.

S chrápáním pomáhá i zpěv

Zpíváte si rádi během dne? A co si takhle zazpívat těsně před spaním? Studie provedená fakultní nemocnicí v anglickém Exeteru totiž zjistila, že právě zpěv dokáže snížit riziko chrápání.

Odborníci věří, že nedostatečné napětí v krčních svalech může být hlavní příčinou onemocnění. Zpívání posiluje stejné svaly, které jsou v měkkém patře a horní části hrdla a mohou vést k chrápání, pokud ochabnou.

Chrápání může být rizikovým faktorem erektilní dysfunkce

Dřívější studie publikovaná v časopise Journal of Sexual Medicine zjistila, že celých 69 procent mužů, kteří trpí spánkovou apnoe, se rovněž potýkají s erektilní dysfunkcí. Podle jiné studie, a to z roku 2016, to bylo 63 procent účastníků.

Vědci se zatím neshodnou na jasném důvodu, proč by chrápání mohlo vést k erektilní dysfunkci, mají ale zato, že chrápání snižuje hladinu testosteronu a rovněž hladinu kyslíku v těle, které jsou obě v dostatečném množství potřebné k dosažení erekce.

Senná rýma může chrápání zhoršit

Každý, kdo se někdy setkal se sennou rýmou, ví, jak její příznaky dokážou potrápit. Svědění v krku, ústech, nose a kýchání samo o sobě narušuje spánek, nemluvě o chrápání.

Při ucpaném nose mají lidi navíc tendenci dýchat pusou. To může způsobit, že jazyk „spadne“ dále dozadu do krku, což má za následek stlačení hrdla i vysušení úst. Vzduch, který je přímo vdechován ústy, navíc rozvibruje měkké tkáně v zadní části krku, což vede k chrápání.

Mýty



Sklenka alkoholu pomůže

Již delší dobu se na mnoha serverech objevuje s pravidelným opakováním tip, jak lépe a hlouběji usnout – stačí si dát před ulehnutím „kapku“ alkoholu. Jakkoli se někteří lidé tohoto tipu neustále drží, vědci i lékaři na to mají opačný názor. S usínáním ani s chrápáním vám to nepomůže, ve skutečnosti to bude mít spíš opačný efekt.

Alkohol obecně uvolňuje nejen náladu, ale i svaly, což může chrápání jen zhoršit. Navíc pití alkoholu obecně tělo dehydratuje, tudíž je to opět krok ke zhoršení chrápání.

Prášky na spaní vás zachrání

Prášky na spaní vám možná pomohou rychleji usnout, s chrápáním si ale neporadí. Podobně jako alkohol působí na tělo uvolňujícím efektem, což může opět oslabit svaly v zadní části krku a způsobit chrápání.

Navíc mohou zhoršit četnost epizod spánkové apnoe i její následky – vyčerpání během dne, zhoršení paměti, deprese či vysoký krevní tlak.

Spaní na zádech je řešení

Spánek na zádech bývá spojován s některými zdravotními benefity, zmírnění chrápání k nim ale podle odborníků nepatří. Naopak, už studie z roku 1985 zjistila, že lidé, kteří místo na zádech začali spát více na boku, v noci lépe dýchali a méně chrápali.

Podle Ericy Carletonové, odborné asistentky z univerzity v kanadském Saskatchewanu, je spaní na zádech ve skutečnosti jedna z nejhorších věcí, které můžete udělat, pokud trpíte spánkovou apnoe.

„Když spíte na zádech, ve skutečnosti to ještě víc stlačuje váš dýchací systém a je pravděpodobnější, že budete častěji lapat po dechu nebo hlasitě chrápat,“ uvedla počátkem roku pro The New York Times.

Operace jako jediná léčba spánkové apnoe

V některých případech může být operace skutečně nejlepším řešením spánkové apnoe. Není to ale pravidlem pro všechny. Ještě předtím může lékař doporučit změnu životního stylu (zhubnutí, omezení alkoholu), které mohou problém výrazněji zmírnit.

Rovněž existuje i ventilační přístroj, který pod tlakem dodává vzduch do dýchacích cest. Ten je častou formou léčby u pacientů s těžší formou obstrukční spánkové apnoe.