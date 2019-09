Epilepsie mu komplikovala lásku ke sportu, díky operaci má novou naději

Epileptický záchvat prodělá do 15 let věku každé dvacáté dítě

Epileptický záchvat prodělá do 15 let věku každé dvacáté dítě Děti

Když bylo Honzovi 15 let, rodiče se rozhodli, že zkusí změnit lékaře a obrátili se na odborníky ve FN v Motole. Tamní lékaři po sérii vyšetření usoudili, že je Honza kandidátem na chirurgický zákrok, kterým mu z mozku odstraní ložisko – zdroj epileptických záchvatů. „Musel jsem na 2 operace za sebou, nejdřív mi lékaři do mozku voperovali sondy, které snímaly jeho činnost, pak mi teprve mohli odstranit ložisko. Bylo to pro mě několikatýdenní peklo. Musel jsem jenom ležet a skoro se nehýbat, z hlavy mi trčely dráty, které byly připojené na počítač,“ vzpomíná Honza.

Operace se zdařila a lékaři poměrně rozsáhlé ložisko odstranili. „První dny po operaci to bylo hodně psychicky náročné, Honza byl apatický, zmatený, smutný a téměř nemluvil. Oproti tomu, jak je normálně živý a komunikativní, to byla děsivá změna, ale naštěstí se po pár dnech vše vrátilo do normálu,“ popisuje maminka a dodává: „Měsíc a půl po operaci měl 1 záchvat, ale podle lékařů se to stává. Od té doby už je 3 měsíce bez záchvatu.“