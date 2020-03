Cukr dokáže oslabit váš imunitní systém

To, že cukr není pro naše tělo nic extra zdravého, víme už dávno. Alarmující je ale za současné situace zejména to, že cukr zvyšuje nejen pocity úzkosti, ale jeho nadměrný příjem souvisí také s předčasnou smrtí. Navíc oslabuje imunitní systém.

„Cukr navíc ovlivňuje to, jak naše bílé krvinky napadají bakterie,“ říká gastroenterolog Niket Sonpal pro Huffingtonpost.

I přes všechny tyto ukazatele lékařský pracovník Nate Favini upozorňuje, že vztah mezi cukrem a imunitním systémem ještě není do detailu prozkoumán. „To, co víme, je, že lidé, kteří onemocněli Covid-19, často trpěli diabetem. To znamená, že vyšší hladina cukru v krvi může usnadňovat nákazu koronavirem.