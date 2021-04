Co všechno může stát za svěděním kůže

Svědění vzniká podrážděním nervových zakončení v kůži, tento signál se přenáší nervovými vlákny do mozku, kde je vyhodnocen, a jinými nervovými vlákny přichází impuls ke svalům, což vede k poškrábání za účelem odstranění příčiny.

Kůže může svědět i v současné době po dlouhé zimě, a to vlivem suchého vzduchu ve vytápěných místnostech, a tedy i přesušením kůže a celkově i špatnou hydratací organismu.

Pokud máte dlouhodobé potíže se svěděním kůže, a to bez patrné vyrážky, vydejte se v první řadě za praktikem. Základní laboratorní vyšetření krve může napovědět, jestli nejsou na vině ledviny, žlučník, stres nebo třeba cukrovka.

S vyrážkou určitě vyhledejte kožního lékaře. Ten vám poradí s výběrem vhodných krémů nebo roztoků, které by vám mohly pomoci, nebo navrhne alternativní léčbu ulevující od svědění.

Podívejte se s námi, co všechno může stát za svěděním pokožky.

Co se děje s tělem při alergii

„Kopřivka se projevuje především malými nebo velkými kopřivkovými pupeny na kůži. Ty jsou velmi svědivé, až do pocitu pálení. Pupeny se stěhují z místa na místo, konkrétní pupínky většinou do 24 hodin mizí a nezanechávají po sobě stopy, nejsou-li rozškrábány. Až u 30 % případů se může objevit i svědivý otok. Ten mizí většinou v průměru do 72 hodin od výskytu,“ vysvětluje dermatolog profesor Petr Arenberger.