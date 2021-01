Co naše tělo potřebuje v zimním období

Potraviny upravené kvašením neboli fermentací jsou ze zdravotního hlediska doslova zimní jedničkou. Ostatně, našim předkům něco takového nebylo třeba vysvětlovat, věděli to víc než dobře. Podle Aleny Gajduškové z Permakultury bylo bezkonkurenčním dodavatelem vitaminu C kysané zelí. Nakládalo se ho klidně i 100 kg na rodinu. Fermentovat můžeme většinu zeleniny – mrkev, zelí, cibuli, křen, kedluben, červenou řepu, ředkve, květák, cukety, okurky, papriky, dýni, a vlastně veškerou plodovou zeleninu. Jak na to? Při nakládání je třeba hlídat, aby byla všechna zelenina ponořená v nálevu. V opačném případě by celý experiment zmařila plíseň. A jak vyrobit lák, tedy šťávu, ve které je zelenina ponořená? Stačí zasypat kilogram zeleniny deseti gramy soli a vše promíchat. Zelenina pak pustí šťávu sama. Zbytek musíte dolít čistou vodou a vše pak zatížit omytým kamenem, aby se zamezilo přístupu vzduchu a tvorbě plísní.