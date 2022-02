Čelila smrtící kombinaci rakoviny. Nad nemocí vyhrála, všem radí nepodceňovat prevenci

Karcinom vaječníku u ní postoupil nejen do dělohy, ale také do celé břišní dutiny a do lymfatických uzlin v hrudníku a tříslech. „Řekli mi, že je to nález 4. stupně, defacto terminální stádium, že je to v tu chvíli neoperovatelné a že se bude radit konzilium lékařů, zda ještě zkusí chemoterapii, nebo bude následovat paliativní léčba,” dodala.