Bylinky pro první pomoc při viróze

Abychom si vyjasnili pojmy – rýma, bolest v krku, pokašlávání, bolesti hlavy a případně i zvýšená teplota jsou typickými příznaky nachlazení. To ale vůbec neznamená, že jste museli prochladnout.

Spektrum jeho účinků je ale daleko širší, koriandr proto stojí za to zařadit do jídelníčku i preventivně. Mletá semena můžete zalít horkou vodou a kromě popíjení čaje je lze použít i k inhalaci nebo kloktání. Vnitřně se dá užívat i kořen koriandru, podobně jako zázvor. Zelená nať obsahuje vitamin C, který podporuje odolnost organismu.