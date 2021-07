Bylinky pro nejmenší, které jim pomáhají s běžnými neduhy

Při bylinné léčbě miminek a batolat je třeba dodržovat pár hlavních zásad. Do půl roku by si mělo dítě vystačit pouze s mateřským mlékem nebo jeho náhradou. Ovšem po hranici šesti měsíců, tedy se začátkem příkrmů, je možné přidávat i bylinky. Buď právě do příkrmů, nebo ve formě čajíčků, obkladů či koupelí.