Biopotraviny – mýtus versus realita benefitů pro naše zdraví

„Biopotraviny nesmí obsahovat pesticidy, umělá hnojiva ani umělá potravinářská aditiva. Důležité je také to, aby tyto potraviny neobsahovaly geneticky modifikované organismy a nebyly ozařované,“ vysvětluje zakladatelka společnosti Lifefood zabývající se výrobou raw produktů Tereza Havrlandová.

Zvířata mají také dostatečný prostor při ustájení, včetně „vymožeností“ jako jsou různá drbátka nebo u chovu selat například míče na hraní. Mláďata jsou navíc poměrně dlouho krmena mateřským mlékem, chovaná většinou po skupinkách, aby se mohla k sobě „tulit“ a vzájemně socializovat. Zvířata tak rostou v téměř přirozených podmínkách bez stresu, kterému nejsou vystavena ani při porážce, která je co nejšetrnější.

Odpůrci biopotravin často argumentují tím, že pěstovat ovoce a zeleninu bez chemie je standard. Jenže tak to bohužel není.

Samozřejmě i konvenční pěstování potravin má určitá omezení v používání těchto látek a do prodeje by se měli dostávat jen takové potraviny, jež obsahují bezpečné množství těchto škodlivin. Bohužel, vůbec není pohlíženo na fakt, že díky této chemii umírá veškerý život v půdě, je zamořen vzduch a nebezpečné látky se dostávají i do vody.