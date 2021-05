Barvoslepost komplikuje život

Dnes trpí daltonismem asi 9 % mužů a 0,4 % žen. Podle odhadu asociace Color Blind Aware je to 300 milionů lidí na světě. K daltonismu jsou přitom náchylnější větší měrou běloši.

Dědičný původ nemoci v praxi naprosto převažuje, proto bohužel ani neexistuje žádná její účinná prevence. Nedá se ani léčit. Pokud ovšem někdo trpí tímto onemocněním, neznamená to, že nutně nebude moci rozeznat žádné barvy. Daltonismu totiž existuje řada forem, jež se projevují v různé intenzitě.

Za běžného stavu má člověk v oku tři druhy čípků. Každý typ je citlivý na jinou část viditelného spektra. Čípky obsahují pigment, který pohlcuje vlnové délky světla a tento jev ovlivňuje, jaký nervový signál vysílá čípek do mozku. Otázkou vždy je, které čípky jsou postiženy, ale také jak závažná je porucha.

Nejčastější oční vady a na co si dát pozor při výběru brýlí

Nejčastější oční vady a na co si dát pozor při výběru brýlí Zdraví

Vcítit se do toho, jak svět vidí barvoslepí lidé, není snadné. „Pokud se jedná o úplnou barvoslepost, lze vidění připodobnit k pohledu na vybledlou fotografii. Lidem, jejichž zrak nedokáže rozlišovat mezi červenou a zelenou barvou, se například těžko sbírají jahody. V případě poruchy rozlišování mezi modrou a žlutou se může vlajka Švédska jevit poněkud fádní. Vnímání barev je ovšem velmi subjektivní záležitost. Není proto snadné detailněji popsat, jak se na svět s poruchami vidění barev dívají,“ vysvětluje lékař Pavel Stodůlka.

Rozeznávání barev je také jednou z podstatných dovedností, které učíme své děti. Zhruba po druhém roku věku by k sobě mělo umět přiřadit minimálně dva stejně barevné předměty, do tří let pak pojmenovat jednotlivé barvy.