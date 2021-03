Aplikace dokáže navrátit lidem jejich hlas, pomáhá hlavně onkologickým pacientům

„V zásadě neexistuje systém, který by dokázal zachytit unikátní charakteristiky hlasu každého jednotlivce, naše unikátní řešení to umožňuje,“ uvedl projektový manažer společnosti CertiCon Kamil Matoušek.

Matoušek nicméně přiznává, že se nejedná o plnohodnotnou hlasovou náhradu, řeč se musí předem textově zadat do zařízení. „Není to hlasová náhrada jako taková, není to protéza, kterou by měl člověk implantovanou v sobě. Je to zařízení, kdy člověk musí pomocí počítače nebo telefonu text napsat, případně použít už existující text, a ten nechat zařízení přečíst,“ uvedl.