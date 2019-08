nes, Novinky

Jak trefně podotýká web britského deníku Daily Mail, revoluční procedura může ovlivnit životy tisíců žen, které sužují závažné příznaky doprovázející menopauzu, jako jsou například osteoporóza nebo srdeční problémy.

Pro miliony dalších pak výhoda odkladu ženského přechodu spočívá v tom, že se zmírní jejich psychické a emocionální problémy typické pro toto období a stejně tak i návaly, snížená sexuální apetence či noční pocení.

V čem spočívá metoda roubování vaječníků

Chirurgický zákrok vymyslel expert na asistovanou reprodukci a propagátorem IVF (oplodnění ve zkumavce) profesor Simon Fishel. Lékaři při něm pacientce odeberou malou část tkáně z jednoho vaječníku, nechají ho zmrazit při teplotě -150 °C a uloží jej do banky. Jakmile žena dosáhne menopauzy, lékaři vaječníkovou tkáň rozmrazí a transplantují ji dámě do podpaží. Tím se nastartuje přirozená tvorba hormonů, které zastaví proces menopauzy.

Lékaři připouštějí, že tento postup má rovněž potenciál prodloužit období plodnosti, hned proto zdůrazňují, že hlavním účelem je odklad menopauzy, nikoli dát ženám možnost otěhotnět v šedesáti a více letech.

Jak uvádí web britského magazínu Sunday Times, už devět žen ve věku 22 až 36 let podstoupilo tento chirurgický zákrok.

Mladé ženě změnil zákrok život

Jednou z nich je 33letá učitelka Dixie-Louise Dexterová z Woodville v Derbyshire, které lékaři ve dvaceti letech diagnostikovali endometriózu, tedy onemocnění, při němž se buňky děložní sliznice rozrůstají mimo děložní dutinu, například do vejcovodů, vaječníků, ale i dále po dutině břišní atd.. To se kromě jiného projevuje neustálými bolestmi. Loni proto podstoupila hysteroktomii, tj. zásah, při němž lékaři ženě odstraňují dělohu a v případě potřeby i děložní čípek, vaječníky i vejcovody. Při té příležitosti jí provedli i nový typ zásahu určený primárně pro odklad nástupu menopauzy. Vyňatou část vaječníků jí však hned vrátili do těla zpět.

Britka si pochvaluje, že od té doby netrpí žádnými vedlejšími příznaky, jako byly bolesti, změny nálad a špatný spánek. Říká: „Nejprve mi ve 20 letech diagnostikovali endometriózu. Během dalších dvanácti let jsem prošla nejrůznějšími zákroky. Dělali mi šest laparoskopií. Nakonec jsem se rozhodla převzít kontrolu nad celou situací sama. Říkala jsem si, že mou poslední možností, jak vyhrát, je hysteroktomie. O ní jsem uvažovala několik let. S manželem jsme se shodli na tom, že kvalita mého života je důležitější než cokoli jiného.“

Když pak Dixie-Louise přišla na konzultaci, specialista jí řekl o zákroku jménem roubování vaječníků, a vysvětlil jí, že by jí to mohlo nejenom ulevit od obtíží spojených s její nemocí, ale zároveň i oddálit menopauzu.

„Nejdříve jsem se trochu bála, protože jsem o něčem takovém nikdy neslyšela. Ovšem když jsem pak odcházela z nemocnice, říkala jsem si, jaké mám štěstí, že jsem byla pro takovou operaci vybrána, s ohledem na to, jak nový tento zákrok je a jaké by mi z něj plynuly výhody. Měla jsem symptomy (menopauzy) už dříve, takže jsem nechtěla dál prožívat návaly, střídání nálad a všechno to, co menopauzu provází. To bylo pro mě obrovským bonusem.“

Více než rok po zákroku je Dixie-Luise plně zotavená a její bolesti jsou minulostí. „Kvalita mého života se dramaticky změnila. Nemohu uvěřit, že něco tak jednoduchého, něco co bylo už ve mně, mohlo kompletně změnit můj život. Vedla k tomu nepříjemná cesta, ale kdybych si měla znovu vybrat, třeba milionkrát bych se rozhodla stejně,“ říká mladá žena.