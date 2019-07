lin, Novinky

Kristen byla se svým vzhledem nespokojená již od dětství. „Ve škole jsem byla často terčem šikany. To mě donutilo k tomu, že jsem přestala řešit to, co si o mně druzí myslí,“ říká pro Foxnews. V osmnácti letech se rozhodla podstoupit první plastickou operaci, a to augmentaci (zvětšení prsou).

Když poprvé uviděla výsledek, rozbrečela se štěstím. „Operace prsou pro mě byla vstupenkou do světa plastické chirurgie. Uvědomila jsem si, že můžu mít skutečně to, co chci a o čem jsem snila. Představa o dokonalém těle začala mít pomalu, ale jistě pevné obrysy,“ říká pro britské Metro.

Kristen Sniderová bez plastických operací

Od té doby absolvovala více než dvacet operací, včetně druhé augmentace, zvětšení a pozvednutí hýždí, trojnásobné rhinoplastiky (úprava nosu).

Nechala si také upravit lícní kosti a vsadit implantáty do oblasti čela. Odsátí tuku a zvětšení rtů je pak pro Američanku denním chlebem. Z představy o dokonalém těle se stala posedlost.

Hýždě po plastice

„Kromě těla jsem chtěla vylepšit i svůj obličej. Podstoupila jsem proto úpravy čelisti, lícních kostí, čela i obočí, trojité zvětšení rtů, rekonstrukci brady a další. Vnímám své tělo jako plátno, na kterém mohu vytvořit cokoliv, co se mi zlíbí,“ dodává.

Vyndaná žebra

Stejný názor ale nesdílí její okolí, včetně nejbližší rodiny. „Moje okolí se staví k plastickým operacím velmi konzervativně. Každý máme zkrátka jiné představy o ideálu krásy. Jsem často středem pozornosti, ale už jsem si zvykla,“ říká Sniderová a dodává, že stav jejích plastik ještě zdaleka není konečný.

„Chtěla bych docílit ještě větších ňader a prodělat implantaci boků. Estetická chirurgie se stále vyvíjí a nabízí nové a nové možnosti v sebezdokonalování. Už teď mám plný seznam toho, co bych si chtěla nechat udělat,” říká. Posuďte sami, zda se jí honba za dokonalostí vede, či ne.

Kristen podstoupila mimo jiné tři rhinoplastiky (plastiky nosu).

Ráda se svými zvětšenými hýžděmi i ňadry chlubí.

