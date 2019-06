lin, Novinky

Chystáte se už nějaký ten čas vyzkoušet jógu, ale pořád vám chybí motivace? Máme pro vás pět důvodů, proč s ní začít právě teď v letní sezoně.

1. Pomůže proti bolestem zad i stresu

„Cvičení jógy pomáhá udržovat dobrý zdravotní stav, zvyšuje fyzickou kondici, pomáhá s bolestmi zad, zklidňuje nervový systém, rozvíjí rovnováhu a koordinaci pohybů a hlavně – odbourává stres. Můžete tak na dlouho načerpat čerstvou energii.

Jóga není složitá, nebo nemusí být. Je prokázáno, že lidé bez jakýchkoliv zkušeností v ní udělají pokrok doslova během první hodiny. A zvládnou ji i lidé se zdravotními problémy. Jóga není jen o provádění cviků, ale především o správném dýchání. Pomáhá posilovat hluboký stabilizační systém, který mnohdy opomíjíme,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.

„Ti, kteří nejsou zvyklí sportovat, by měli začínat postupně: první týden cvičit jen po deseti minutách, druhý týden 15 až 20 minut a teprve třetí týden začít s 30minutovými a delšími tréninky,“ říká Věra Burešová, hlavní výživová poradkyně Naturehouse.

2. Vybaveni jste pouze vlastním tělem

Jóga je vhodná téměř pro kohokoliv a dá se cvičit kdekoliv, protože na ni nepotřebujete žádné speciální nářadí ani prostory.

„Cvičení na čerstvém vzduchu je skvělé a určitě ho doporučuji. Ideální je tráva nebo i jiný stabilní a člověku příjemný povrch, třeba dřevěná terasa. Nerovnosti nevadí, důležité je, aby bylo cvičební místo na rovině pro potřebnou stabilitu. Samozřejmostí je použití podložek,“ říká Kristýna Veitová, instruktorka jógy Spa hotelu Lanterna.

3. S instruktorem i bez

Dalším benefitem jógy je, že ji můžete cvičit s instruktorem i bez. Ideální je se alespoň napoprvé vypravit na skupinovou lekci, kde vám osvětlí základy jednotlivých cviků a celkové naladění.

Dále se pak můžete zdokonalovat po své ose, kdy budete následovat různá videa na internetu či mobilní aplikace. Uvidíte, že není nic jednoduššího, než si ráno nebo večer zapnout video s jógou, která vám bude šitá na míru a střihnout si pár asán (jógových cviků) z pohodlí vlastní zahrady či nedalekého parku.

4. Propojíte tělo i mysl

Cvičení jógy mimo tělocvičnu má i jiný rámec, a to vzduch, energii slunce a přírody a propojení všeho „vnitřního“ s tím „vnějším“.

„Pokud stojím na trávě či v písku, musím více zapojovat svaly chodidel a více fixovat celý středový core břišní stěny. Musím jít ale především více a více do klidu a pozorování zevnitř, a vše, co je zvenku, se snažím nevnímat! Je to krásný proces probíhající zvnějšku dovnitř, a o tom jóga je! Stát se jedním organismem, nebýt oddělen, ale být součástí,“ vysvětluje Andrea Smékalová, majitelka Om Yoga Studia.

5. S ranní jógou je hezký celý den

Cvičení jógy je podle odborníků vždy ideální pro nastartování na začátku dne, ideálně ještě před snídaní, ale příjemná může být i na konci dne ke zklidnění a uvolnění. Cvičení jógy venku se vždy odvíjí od prostředí a počasí.

„Pro jógu není nikdy dobrý vítr, chladno a déšť! Jóga je spojena s klidem a teplem, aby svaly a šlachy byly prohřáté, nikoliv napnuté a chladné, což se děje při nižších teplotách. Bohužel ani teplé oblečení nepomáhá, a často je pak lepší volit tělocvičnu,“ doporučuje Andrea Smékalová s tím, že je při cvičení jógy venku vždy důležité mít k dispozici klidné místo, kde je člověk obklopen přírodou a nebude ničím vyrušován.

„V józe totiž nejde o to plnit výkony, ale vnímat sebe jako individualitu s respektem a laskavostí! Být pozorný vůči okolí, ale především vůči sobě, i toto učí jóga. Jóga má nekonečně možností proměn forem od mentálního k fyzickému a obráceně! Odráží duši a tělo jako propojený celek. Učí nás zářit,“ uzavírá Smékalová.