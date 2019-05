Dva šípy vystřelené kuší do srdce a jeden šíp, který skončil v krku další oběti, zabily tři lidi, jejichž těla nalezla v sobotu pokojská v penzionu u řeky Ilze nedaleko bavorského Pasova. Předběžné výsledky pitvy zveřejnilo v úterý státní... Celý článek Jistá okamžitá smrt. Dva šípy vystřelené do srdce a jeden do krku zabily trojici v penzionu v Pasově»