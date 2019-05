bok, Novinky

Potíže dvacetiletých

Kolem dvaceti let věku se mnozí shodují, že se jedná o období, kdy zaznamenávají nejméně zdravotních potíží. Což je vzhledem k teprve nedávno získané dospělosti vcelku logické. To ale neznamená, že by se už v této době o sebe člověk nemohl preventivně starat z hlediska budoucnosti.

Protože prevence právě v tomto věku může mít velký vliv na zdraví v budoucnu - to se týká převážně ochrany před sexuálně přenosnými nemocemi, diabetem, melanomem či depresí. To vše v preventivním měřítku formou dostatku cvičení zdravé životosprávy a samozřejmě nezbytných ochranných prostředků.

Jak ohledně sexuálních nemocí uvádějí data Americké asociace pro výzkum sexuálního zdraví, každý druhý sexuálně aktivní člověk se kolem 25 let věku nakazí nějakou podobnou nemocí. Jak dodává doktorka Janet Adeniranová, každá mladá žena (a nejen ony) by proto měla pravidelně podstupovat testy na zjištění možných přenosných chorob.

Ve třiceti

Když ženy překročí třicítku, jsou z hlediska možného zdravotního ohrožení na seznamu podobné potíže jako kolem dvacítky, uvádí server Woman´s Day.

Navíc se v tomto období mohou začít pomalu objevovat i další, mnohdy spojené s početím a porodem potomka. Už v těhotenství mohou některé ženy trpět anemií (chudokrevností), stejně tak jako vyšším krevním tlakem, případně úzkostmi a depresemi.

Kolem třiceti let věku se ženy také častěji začínají potýkat s neplodností, zvyšuje se u nich možné riziko potratu. Ve stejném období se řada žen začíná rovněž potýkat s nechtěnými přírůstky váhy, stejně jako s počínajícím vypadáváním vlasů.

Důležitou prevencí jsou v tomto období pravidelné prohlídky z hlediska sexuálního zdraví, stejně tak je načase začít se samovyšetřením prsů, pokud už tak žena nečiní.

Ve čtyřiceti

Ve čtyřiceti je podle doktorky Adeniranové nejvyšší čas na to začít starat se o zdraví svých kostí. Ženy jsou totiž více než muži ohroženy revmatoidní artritidou (zánětlivé onemocnění kloubů).

V tomto věku se také začíná u žen zvyšovat riziko výskytu mrtvice, diabetu a srdečních chorob. I z tohoto hlediska je dobré se vedle zdravého stravování a pohybu věnovat i svému psychickému rozpoložení.

Co ženy trápí kolem padesátky

Jak uvádějí americké statistiky, nejběžnější věk tamních žen, kdy se setkávají s menopauzou, je v 52. A s tím jsou samozřejmě spojeny i mnohé další připojené potíže - problémy se spánkem, návaly horka, nepravidelné krvácení, ale také vaginální suchost nebo různé infekce. Výjimkou opět nejsou ani deprese a úzkostné stavy.

Jelikož po menopauze mnohem častěji a snáze dochází k lámavosti kostí, je třeba myslet i na jejich zdraví. Každá třetí žena se pak po padesátce setkává s inkontinencí (únikem moči), mnohým se rovněž výrazněji zhoršuje zrak.

Lidé starší padesáti let obecně pak také tvoří 91 % všech pacientů s tzv. kolorektálním karcinomem. Podle Adeniranové je tak nejvyšší čas po padesátce začít s pravidelných screeningem na možný výskyt rakoviny tlustého střeva.

Vysoký nárůst potíží po šedesátce

Mezi šedesátým a osmdesátým rokem se u žen vesměs mohou objevovat podobné potíže jako po padesátce, riziko možného výskytu a potíží s tím spojených se ovšem rapidně zvyšuje.

Kolem šedesátky je pak nejkritičtější věk pro výskyt závažnějších srdečních potíží, a to u mužů i žen shodně.

Po šedesátce se pak u žen častěji začínají objevovat potíže spojené s povadlou kůží a také ztrátou sluchu. Ve stejné věkové skupině je také u všech jedinců mnohem více zaznamenáván výrazný nedostatek vitamínu B12 v organismu.

Po sedmdesátce

Nejvíce zdravotních potíží u žen po sedmdesátce vyplývá z problémů se zdravím kostí a srdce. Mezi 75 a 85 roky věku pak každá třetí žena podle výzkumů trpí osteoporózou (řídnutím kostí).

Kvalita života po osmdesátce

Díky zdravotní péči a dostupnosti různých inovativních léčebných procedur se řada lidí dožívá mnohem vyššího věku, než bylo v minulosti vůbec myslitelné.

Samozřejmě se zdravotní potíže s věkem výrazně násobí, ale to neznamená, že by i po osmdesátce měla kvalita lidského života nějak významně upadat.

Jak uvádějí mnohé studie, lidé po osmdesátce, a dokonce i devadesátce dokážou být se svým životem nejen velmi spokojeni, ale mnohdy jsou i stejně šťastní jako například ve čtyřiceti.

Rizika různých zdravotních příhod, včetně srdečních, samozřejmě narůstají, stejně tak jako celkové potíže s imunitním systémem, ztrátou sluchu, ale i zhoršenou pohyblivostí. Výrazně také narůstá riziko výskytu demence či Alzheimera.

Aby mnohé uvedené potíže pokud možno nepřišly vůbec, nebo co nejpozději, je důležité zaměřit se na prevenci už ve věku, kdy je člověk plný sil a budoucí zdravotní potíže si často nepřipouští.