Tři týdny pila jen ovocné šťávy a vodu, nyní bojuje o život v nemocnici

Čtyřicetiletá žena z Izraele skončila v nemocnici s těžkou podvýživou a poškozením mozku, a to na základě diety, kterou jí doporučil léčitel. Tři týdny pila jen vodu a ovocné šťávy. Podle listu The Times of Israel nyní lékaři bojují o její život.