lin, Novinky

1. Dopřejte si světlo a čerstvý vzduch

Pokud tomu počasí dovolí, nebojte se ani v zimě si vyrazit na výlet nebo se věnujte vašemu oblíbeném zimní sportu. Endorfiny vám dobije také vydatná procházka nebo ranní běh.

„Pohyb vám nepomůže jen na cestě za vysněnou postavou, ale je to nejlepší lék na smutek, černé myšlenky a výborně se u něho odreagujete. Cílem sportovní aktivity nemusí být podávání výkonů, nejlepších časů nebo uběhnutých kilometrů, ale cítit se dobře a spokojeně. Najděte si to, co vás opravdu baví, a cvičte a tancujte si pro radost z pohybu samotného,” říká dietní koučka z KetoDiet Martina Dvořáková.

„A pokud se zima drží zuby nehty, tak si doma zapalte svíčky, dejte si dobré víno nebo čaj a zalezte si ke knížce nebo pěknému filmu,“ radí Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness.

2. Naplánujte si wellness

„Mne rozhodně nejvíc nakopne aspoň dvoudenní pobyt ve wellness – trochu cvičení, masáže, sauna, pára, kvalitní odpočinek a dostatek spánku. Pak taky ranní běh, konečně zase v přírodě, místo po běžeckém pásu uvnitř místnosti… A samozřejmě ideálně v klidu, v lese, bez jakýchkoli okolních rušivých elementů,“ doporučuje Kristýna Přibylová z Monkey´s Gym.

3. Udělejte si radost

Pokud se o vás pokoušejí zimní chmury, nestyďte se udělat si radost něčím novým. Může se jednat o nové šaty, sportovní oblečení, které vám dodá motivaci, nebo třeba jen řezaná kytice tulipánů, která vašemu domovu dodá nádech jara.

4. Zapisujte si úkoly

Pokud se na vás neustále valí nové povinnosti a úkoly, začněte si všechno zapisovat do diáře. Tím získáte přehled i řád a nebudete tolik vystresovaní. Úkoly pak plňte postupně. V žádném případě se nesnažte dělat všechno najednou, to by vám akorát zamotalo hlavu. Splněné úkoly si pak odškrtněte, uvidíte, že vám to přinese satisfakci.

5. Vyzkoušejte adaptogeny

Adaptogeny jsou rostliny nebo komplex fytolátek z rostlin, které zvyšují odolnost organismu vůči širokému spektru škodlivých stresorů, a to jak chemických, fyzických nebo biologických.

„Adaptogeny tak pomáhají organismu znovu nastolit rovnováhu. Patří mezi ně například bazalka posvátná, ze které si můžete připravit lahodný čaj, nebo kurkuma, která skvěle ozvláštní vaší kuchyni,” dodává odbornice na klinickou naturopatii Iveta Ječmík Skuherská.