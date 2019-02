Jak lze pomocí stravy ovlivnit onemocnění lupénkou

U lupénky (psoriázy) sehrává důležitou roli nejen stres, změny počasí či kvalitní léky, ale také to, co máte na talíři. Přestože neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by konkrétní potraviny či nápoje takto nemocným lidem přímo ubližovaly, zkušenosti nemocných to potvrzují. Podívejte se s námi, jaké potraviny mohou nemocným s lupénkou zhoršit či zlepšit jejich kožní problémy.