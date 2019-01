das, Novinky

Úprava pracovního místa

Pracovní místo sehrává velmi důležitou roli v prevenci únavy, ale i dalších problémů. Podceňovat tak jeho uspořádání se nemusí vyplatit.

Naprostým základem by mělo být nastavení pracovního stolu. Jeho deska by měla být vysoká asi 75 cm, záleží však na výšce toho, kdo u něj sedí. Židle by měla být nastavitelná, a když na ní sedíme, měli bychom mít horní část monitoru ve výšce očí. Vzdálenost očí od displeje by pak měla být 60 cm. Tím se dá pohodlně předejít nejen únavě očí, ale i bolestem zad.

Důležité je také umístit monitor tak, aby na něj nedopadalo světlo od okna a aby ani umělé osvětlení v místnosti nevytvářelo na monitoru nežádoucí odlesky.

Důležitou roli sehrává i pořádek na stole. Podle vědecké studie z americké Princeton University přeplněný pracovní stůl a rozházené věci na něm bez ladu a skladu duševně vyčerpávají a omezují schopnost soustředit se, rovněž zabraňují mozku zpracovávat informace.

Odborníci proto radí před odchodem z práce důkladně uklidit pracovní stůl, aby se na něm druhý den mohlo začít pracovat v čistotě a bez stresu.

Dalším důležitým atributem v prevenci únavy je správné osvětlení. Ideální je denní světlo, které je z pohledu předcházení únavy nejlepším řešením. Obecně je pak důležité, aby kancelářské osvětlení bylo rovnoměrné a přiměřeně silné. Rozhodně by nemělo oslňovat. Nejlépe se hodí světlo bílé, které působí nenásilně, a přitom pomáhá udržet člověka v příjemné pracovní pohodě.

Správné sezení

Správné sezení je důležité nejen kvůli prevenci bolesti zad. Jak ukázal výzkum Mendelovy univerzity v Brně, nesprávné dlouhodobé sezení způsobuje i velmi vysoký pokles pozornosti, únavu a zvyšuje pravděpodobnost častějšího chybování.

Správný sed vypadá tak, že jsou obě nohy opřené celým chodidlem o podlahu, rozkročené asi na šířku pánve. Kotníky, kolena a kyčle mají ideálně svírat pravý úhel.

Usnadnit správný sed může správně zvolená židle, ideálně s možností náklonu do všech stran, což vede k efektu aktivního sezení - je základem pro posilování zádových svalů, či používání speciálních tzv. dynamicko-směrových podložek. Ty umožňují během sezení vytvářet dynamicko-směrový pohyb, při němž dochází k rozproudění krevního oběhu a lymfatického systému.

Jak ukázal zmiňovaný výzkum brněnských odborníků, lidé, kteří sedí na podložce Dvectis, netrápí bolesti zad a jejich pozornost je o 52 % vyšší. Podle vědců je to způsobeno tím, že aktivace sedacího svalstva a zároveň aktivací hlubokých svalů okolo bránice dochází k lepšímu okysličení krve, díky čemuž dochází i k lepšímu prokrvení mozku.

Pravidelné pauzy a pohyb

Jestliže pracujete celý den pouze s přestávkou na oběd, není se čemu divit, že vás trápí únava. Je zapotřebí do denního režimu zakomponovat několik pravidelných přestávek.

Jak ukázaly mnohé výzkumy, časté přestávky způsobují, že lidé čelí mnohem lépe únavě a jsou i mnohem produktivnější.

Velmi důležitý je i pohyb, který uvolňuje endorfiny, které mají pozitivní vliv na náladu a zvyšují koncentraci. Využijte tedy každé příležitosti projít se po pracovišti, vynechávejte jízdu výtahy a raději volte schody. A pokud to jen trochu půjde, zacvičte si jednoduché cviky přímo v kanceláři.

Video

Jak uvolnit a procvičit svaly v kanceláři; Zdroj: Novinky.cz

Jídelníček a pitný režim

Pokud chcete předejít únavě během pracovního dne, pak hleďte nejen na složení jídelníčku, ale také pravidelnost. Snažte se nevynechávat žádné jídlo, tedy ani snídani, dopolední a odpolední svačiny.

Při obědě se snažte nepřejídat a pokud možno volte netučné pokrmy. Plný žaludek těžkého jídla totiž čerpá mnoho krve do žaludku a váš mozek tak strádá. Proto se mnoho lidí po obědě cítí unaveno a bez energie.

Není dobré konzumovat ani příliš cukru, místo sladkého je lepší sáhnout po ovoci. Rafinovaný cukr způsobuje výrazné kolísání hladiny glukózy - jakmile množství glukózy v krvi klesne, klesne i energie.

Dobré je do jídelníčku zařadit více vitamínů a minerálů. Například B-komplex, hořčík, železo, jód a vitamín C jsou pro energetický metabolismus velmi důležité. Jejich chronický nedostatek může negativně ovlivnit produkci energie, což vede k únavě a podrážděnosti.

Zapomínat nesmíte ani na dostatečnou hydrataci. Snažte se mít po ruce stále sklenku s vodou a napijte se i tehdy, když nebudete pociťovat žízeň. Zkuste omezit i pití kávy. Pokud to bez ní nezvládnete, pak s každým hrnkem vypijte 2 skleničky s vodou.

Pokojové květiny

Vzduch v kancelářích také velmi významně ovlivňuje, jak se zde cítíme. Proto je důležité jednak pravidelné větrání, pak také využití pozitiv pokojových květin, které zvyšují vzdušnou vlhkost a snižují množství prachu a dalších škodlivých látek.

Z pohledu čištění vzduchu se za ideální pokojovky považuje břečťan či fíkus. Pro zvýšení vlhkosti jsou pak vhodné filodendron, scindapsus či monstera a banánovník.

Na nezdravé chemické látky, které se do ovzduší dostávají z nábytku, koberců, nátěrů či elektroniky jsou vhodné datlovník zakrslý, dračinec, zelenec či břečťan. Z řezaných kytic jsou pak vhodné chryzantémy či gerbery.