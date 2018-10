Postup: Připravíme si dýni. Pečlivě ji očistíme a nakrájíme na kostičky. Pomeranče a citróny oloupeme a nakrájíme na drobné kousky. Očištěné ovoce a dýni vložíme do hrnce, zalijeme vodou a dusíme. Jakmile je dýně dostatečně měkká, vše rozmixujeme. Do směsi přidáme cukr, skořici a želírovací cukr. Důkladně zamícháme a vaříme 5 minut. Džem naplníme do teplých skleniček, po uzavření je obrátíme víčkem dolů. Necháme vychladnout. TIP: Práce s želírovacím cukrem se liší dle značky, vždy čtěte návod na obalu.