Z posledního výzkumu publikovaného v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition jasně vyplynulo, že ačkoliv plnotučné mléko obsahuje vyšší množství nasycených mastných kyselin, jež jsou považovány za příčinu vysokého cholesterolu v krvi, tak u lidí nad 65 let, kteří ho konzumují, nezvyšuje rizika spjatá se srdečním onemocněním a výskytem mozkové mrtvice. Výzkumy naopak ukázaly, že tato rizika jsou u těchto lidí nižší než u těch, kteří plnotučné mléčné výrobky nekonzumují.

Podle odborníků za nižším rizikem mozkové mrtvice stojí jedna z molekul mléčného tuku tzv. kyselina heptadekanová.

„Nechceme zpochybňovat, že nasycené mastné kyseliny jsou jako celek spjaty s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. O tom opravdu není pochyb. Podle našeho zjištění se ale ne všechny tyto nasycené mastné kyseliny chovají stejně. Ty, jež jsou obsaženy v mléce, v kombinaci s dalšími obsaženými látkami, jako je vápník, mohou mít v konečném důsledku pro zdraví pozitivní přínos, na rozdíl od těch, které například obsahuje červené maso,” vysvětluje pro Daily Mail dietoložka Helen Bondová.

Mléčné výrobky ovlivňují naši hmotnost různě

Pokud jde o mléčné výrobky a jejich vliv na naši hmotnost, pak velmi záleží na tom, o jaké konkrétní výrobky jde.

Podle dlouhodobé studie zveřejněné v odborném časopise New England Journal of Medicine například vyšší konzumace másla vedla z dlouhodobého hlediska k navýšení hmotnosti, konzumace jogurtů, a to dokonce i tučných, vedla během 4 let ke snížení hmotnosti.

Zdroje vápníku a jódu

Z mléčných výrobků by lidé měli preferovat jogurty, kysané výrobky, mléko a v menší míře i sýry.

„Jsou to klíčové potraviny, jež našemu tělu poskytují vápník ve formě, jež se snadno vstřebává, a pak také jód, který je zapotřebí k tvorbě hormonů štítné žlázy,” vysvětluje Bondová.

Máslo je z pohledu odborníků v tomto směru neutrální, ovšem obsahuje už příliš kalorií, tudíž ho lze doporučit jen v omezeném množství.

„V typické západní stravě je velmi nepravděpodobné, že získáte dostatek vápníku a jódu jiným způsobem, proto je doporučováno konzumovat několik mléčných výrobků denně,” dodává dietoložka.

Tučné mléčné výrobky a doporučené množství



Podívejte se s námi na několik kombinací mléčných výrobků, které obsahují přibližně 20 g nasycených mastných kyselin a tedy doporučené maximum pro ženy. Muži mohou až 30 g.

200 g plnotučného přírodního nebo 170 g řeckého jogurtu

Uvedené množství plnotučného přírodního jogurtu obsahuje polovinu denního příjmu vápníku, který je zapotřebí pro stavbu kostí.

Podle studie z roku 2012 je vysoký příjem vápníku spojen se sníženými hladinami škodlivého viscerálního tuku, který se utváří okolo orgánů.

Zmíněná porce 170 g řeckého jogurtu má sice stejně nasycených mastných kyselin, ale nižší obsah vápníku (přibližně 27 % denního příjmu). Jeho výhoda ale spočívá ve vyšším obsahu bílkovin (9 g na 100 g jogurtu), jež omezují chuť k jídlu. Plnotučný přírodní jogurt obsahuje 5,1 g bílkovin na 100 g.

50 g smetanového přírodního sýra

Roztíratelné sýry mají obecně méně vápníku a bílkovin než tvrdé sýry, protože syrovátka bohatá na tyto nutriční látky je během zpracování vyřazena. Porce 50 g smetanového přírodního sýra přitom obsahuje třetinu denního množství nasycených mastných kyselin. Přesto ho odborníci doporučují více než nízkotučné varianty, a to pro vyšší obsah výživných látek (2,8 g bílkovin, 38 mg vápníku).

40 g čedaru

Tvrdý sýr je jedním z nejkoncentrovanějších zdrojů vápníku. Navíc množství 40 g obsahuje více než třetinu (36 %) denního příjmu vitamínu B12, který je potřebný pro energii, imunitu, ale i nervový systém a také 10 g bílkovin, což je o více jak 50 % více, než obsahuje vařené vejce.

14 g másla

Na rozdíl od ostatních mléčných výrobků, obsahuje máslo minimum bílkovin i vápníku a zároveň obsahuje velké množství kalorií. Proto nevadí, když jej lidé v mnoha věcech nahradí kvalitními přírodními rostlinnými oleji.

300 ml plnotučného mléka v kaši

Mnohé studie již několikrát potvrdily, že pití mléka je spjato s nižším rizikem rakoviny tlustého střeva. Podle odborníků je to zřejmě dáno obsaženým vápníkem, který chrání vysoce rizikové osoby před růstem polypů, jež se mohou přeměnit na zhoubné nádory.

Plnotučné mléko také obsahuje vyšší množství vitamínu A, který podporuje zdravé vidění a imunitní systém. Tři sta mililitrů plnotučného mléka obsahuje 13,5 procenta denní dávky tohoto vitamínu, přičemž stejné množství polotučného mléka jen 7 % denní dávky.

Tři polévkové lžíce parmazánu

Jeden z nejvýživnějších sýrů vůbec. Jen tři lžíce parmazánu vám dodají téměř 40 % denní dávky vápníku a 15 % denní dávky zinku, což je důležitý minerál pro kognitivní funkce a plodnost. Dále pak obsahuje 6 g nasycených mastných kyselin (30 % denního limitu) a 124 kalorií.