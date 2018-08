Postup: V dostatečně velké míse promíchejte mouku, droždí, sůl i cukr. Mléko nařeďte 230 ml vody a po dávkách přilévejte do těsta. Ihned zapracujte. Současně přidávejte po lžících olivový olej. Až se všechny ingredience spojí, vyklopte těsto na pomoučněnou plochu a rukama pečlivě prohněťte. Pokud máte doma kuchyňského robota, teď přišla jeho chvíle usnadnit vám vaření. Stěny mísy lehce potřete olivovým olejem a vraťte do ní těsto. Mísu zakryjte a nechte na teplém místě kynout. Zhruba za hodinu by těsto mělo zdvojnásobit svůj objem, v ten moment je připravené. Zatímco těsto kyne, připravte si náplň – cuketu podélně nakrájejte na plátky a opečte na oleji. Můžete také ogrilovat. Nastrouhejte sýr, olivy nakrájejte na kolečka. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál a rozválejte na tloušťku 0,5 až 1 cm. Nakrájejte nožem na pruhy široké zhruba 5 cm. Dlouhé by měly být přibližně 30 cm. Každý pruh naplňte podle chuti – potřete neapolskou omáčkou, posypejte sýrem, olivami a podobně. Zarolujte a vložte do zapékací formy vymazané olivovým olejem. My jsme použili kulatou formu o průměru 24 cm. Vešlo se do ní 8 naplněných ruliček těsta. Naplněnou formu nechte ještě podruhé vykynout, tentokrát stačí 30 minut. Mezitím si nahřejte troubu na 180 °C. Focacciu pečte ve vyhřáté troubě 50 minut.