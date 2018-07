das, Novinky

„Pokud potřebujete rychle zhubnout dvě nebo tři kila, je úplně jedno, jestli budete pár dní pít jen vodu s citrónem jako Beyoncé nebo zvolíte nějaký jiný dietní hit současnosti. Chcete-li ale sundat více kilogramů, riskujete. V mládí možná ještě takovou nevyváženou dietu ustojíte, ale s nějakou nemocí a přibývajícími lety už nikoli,“ varuje Taťána Staňková.

Reálné hubnutí je rozhodně složitější, než jak to nabízejí diety podle krevních skupin, na základě typologie člověka nebo osmihodinová dieta, která dovoluje jíst jen do sedmnácti hodin, různé svaté grály, chilli papričky a populární kapky všeho druhu. Nic z toho rozhodně není absolutním receptem na hubnutí.

Některé diety možná pomohou k tomu, abyste nejedli od rána do večera, nebo vás přinutí omezit množství přijímané potravy. To jde ale i jinak a lépe. „Pokud se někde dočtete, že produkt vyzkoušeli američtí lékaři, jeho účinky ověřili vědci z celého světa či obsahuje látky, které prokazatelně spalují tuk v těle, jděte od toho pryč,“ doporučuje MUDr. Staňková a dodává: „Když se na tyto přípravky podíváte pořádně, zjistíte, že jde většinou o látky, které jsou běžně dostupné v lékárně a samostatně vás vyjdou mnohem levněji. Navíc většina z nich nemá na redukci váhy žádný vliv.“

O tom, že všechno není zcela v pořádku, svědčí podle lékařky i pozitivní hodnocení pod internetovými nabídkami, k němuž už ale nelze připojit žádný komentář.

Zázračné látky na hubnutí a jejich skutečné výsledky

L-karnitin - vliv karnitinu na redukci váhy nebyl nikdy prokázán. (L-karnitin je navíc stabilní látka, která těžko podléhá rozkladu a v těle jí máme spíše nadbytek.) Kyselina hydroxycitronová – extrakt z rostliny Garcinia cambodgia – bývá doporučována kvůli potlačení hladu při redukční dietě. Žádná studie však tento účinek nikdy neprokázala. Jablečný ocet - i on by měl omezit pocit hladu. Obsahuje sice jablečnou vlákninu – pektin, ovšem v doporučené denní dávce je pektinu tak málo, že nemůže nic ovlivnit. Naopak jablečný ocet ve větším množství může zvýšit kyselost žaludku a tím dochází přesně k opačnému efektu – podpoří chuť k jídlu. Bromelain - ani se směsí proteolytických enzymů z plodu ananasu příliš nepochodíte. Podle doktorky Staňkové neexistuje jediný náznak v jakékoli studii, že by byl bromelain účinný při snižování tělesné hmotnosti či ovlivnění hladu. Neštěpí totiž tuky, ale bílkoviny. CLA - konjugovaná kyselina linolová - výsledky působení této kyseliny jsou značně rozporné a je třeba počkat na další bádání.

Rozvržení jídelníčku



Ráno sacharidy, večer bílkoviny a hlavně cvičit - ani toto léta propagované pravidlo podle doktorky Staňkové neplatí.

„Je to úplně jedno, kdy co jíte,“ říká, „my do toho našim pacientům vůbec nemluvíme. Ať si jedí, jak jim to organizačně vyhovuje – pětkrát denně nebo třeba jen jednou. Důležité je jen to, aby se příjem rovnal výdeji pro udržení váhy, nebo byl příjem menší než výdej v případě hubnutí. Jakákoli omezení a pravidla vedou jen k tomu, že to lidé nakonec nevydrží.”

Což potvrzuje i výživová poradkyně Gabriela Peacock, podle které by se nemělo ani nic zakazovat, co se týče složení jídelníčku, pokud netrpíte intolerancí. Například zdravé sacharidy, nalézající se v zelenině, celozrnných výrobcích či luštěninách zajišťují vitamín B potřebný k výrobě energie. „Mým pravidlem je zaměřit se na kvalitní sacharidy. Vynechte bílý chléb, koláče a sušenky tak, jak je to jen možné a do ničeho si nepřidávejte cukr,” radí odbornice.

Jedinou výjimku tvoří alkohol. Můžete si ho dopřát, ale v menší míře, zvlášť když se snažíte rychle snížit váhu. Alkohol je zdrojem cukru a kalorií a neobsahuje téměř žádné vitamíny či minerály. Příliš velká spotřeba alkoholu je zejména u mužů spojena s abdominální obezitou a ukládáním tuku v oblasti prsou a břicha, vedoucí nejen k nevzhlednému pupku, ale také mužským ‚prsům‘. „Pokud občas chcete pít, vybírejte čiré nápoje jako vodka nebo džin, které obsahují méně aditiv a toxinů i méně kalorií. Šampaňské je další možností. Zvolte malou sklenici a zřeďte si drink sodovkou,” doporučuje Peacock.

A co se týká pohybu? „U nás v centru pacienty cvičit nenutíme. Lidé jsou unavení, protože jsou do večera v práci, nebo jsou nemocní a často i limitovaní váhou, kvůli které k nám přišli. Mezi našimi pacienty je tedy spíše výjimkou, když někdo cvičí,“ upozorňuje Staňková.

Podle čeho si vybrat tu nejvhodnější redukční dietu?

Měla by mít:

co nejvíce vlákniny

co nejvíce bílkovin

co nejméně sacharidů

co nejméně energie

Zároveň by měla vyrovnat všechny doporučené denní dávky vitamínů, minerálů a stopových prvků. Navíc není vláknina jako vláknina, ne každá se pro hubnutí hodí.

Nestačí tedy přijít do lékárny a koupit si prostě nějakou vlákninu. Klidně se totiž může stát, že dostanete nerozpustnou. Ta urychluje střevní činnost a pěkně vás „vyčistí“.

V trávicím ústrojí však nezvětšuje svůj objem a na hubnutí žádný vliv nemá. Naopak – může dokonce podpořit hlad. V potravinových doplňcích ji většinou najdete pod označením lignin a celulóza.

Vhodná je tedy jedině rozpustná vláknina, podle doktorky Staňkové byste ji však měli zásadně míchat s vodou, nikoli s mlékem. Ušetříte tak 100 kcal na 1 porci. V potravinových doplňcích ji najdete jako glukomanan, galaktomanan, kyselinu alginovou, inulin či psyllium.

„Ideální volbou je vzhledem k potřebě nízkého dávkování (jen 3−4 gramy denně), vysoké viskozitě a stabilitě vlákniny glukomanan,“ tvrdí obezitoložka. V případě redukce váhy doporučuje vlákninu užívat 15 až 30 minut před hlavním jídlem a zapít ji alespoň 2 dcl vody.

„Vlákninu získáte ve větším množství i ze zeleniny, která vyžaduje nejvíce žvýkání. Za ideální zdroje je tak považována brokolice a kapusta, stejně jako růžičková kapusta, celer či chřest. Listy salátu obsahují vlákniny méně, protože mají spoustu vody,” dodává Gabriela Peacock.