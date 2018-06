Vendula Presserová, Právo

Salátovka má spoustu předností, podobně jako syrové nakládačky. Pro mě ale bude vždy královnou všech diet. A že jsem jich už držela… Během těch úspěšných mě při záchvatech hladu okurky spolehlivě zachraňovaly. Nezapomenu, jak jsem se plížila s baterkou o půlnoci na záhon. Je to vážně lepší než si svítit v ledničce na špek…

Srovnatelný počet kilojoulů najdeme jenom v několika druzích zeleniny. Podobně jako okurky (pouhých 67) na tom jsou jenom čekanka (71), bulvy a řapíky celeru (67), cukety (71), bílý chřest (84), fenykl (50), zelené papriky (84), ředkvičky (67), bílá ředkev (59), čínské zelí (67), rajčata (80) a všechny druhy zelených salátů, které se pohybují v hodnotách od 60 kJ po 80 kJ.

Vydáváte-li se tedy do boje s vlastní váhou, právě mezi nimi najdete své nejspolehlivější spojence. Během návalů chutí proto raději sáhněte po kolečkách okurek, rajčat a ředkviček než po čtverečcích čokolády.

Okurky kromě nízkého obsahu kalorií disponují také schopností bránit přeměně škrobů na tuky. To díky složkám, které přispívají k dobrému fungování metabolismu.

Nenápadný lék

Více než 90 % složení okurek tvoří voda. Jde tedy o zeleninu, která by se mohla rovnou započítávat i do pitného režimu. Ale ani těch zbylých pár procent není zanedbatelných. Můžeme z nich mít užitek díky vitamínům A, B a C a hlavně díky přítomnosti vysoce zásaditých minerálů – draslíku, vápníku, fosforu, hořčíku a železa. Za zmínku stojí i obsah síry.

Tyhle podlouhlé zelené dárky našich zahrádek mají báječnou schopnost neutralizovat překyselení a odvádět z těla toxiny. Pokud vám bude těžko od žaludku, okurky to napraví. Nejen díky chuti je tolik oblíbená tradiční kombinace řízku a okurkového salátu…

Syrové nakládačky i salátovky usnadňují vylučování odpadních látek z krevního řečiště, pročišťují krev. Tím zlepšují také vzhled pokožky. Jejich konzumace se doporučuje při onemocněních kůže. Pleti prospívají i zevně v pleťových maskách a obkladech.

Navíc nám za ně poděkují i ledviny a trávicí trakt, protože okurky působí močopudně a detoxikačně, enzym erepsin štěpí bílkoviny a zabíjí bakterie a parazity ve střevech. V neposlední řadě příznivě ovlivňují složení cholesterolu v těle.

V kuchyni

Nejširší uplatnění najdou samozřejmě v salátech, v kombinaci s listovými saláty i s jakoukoli jinou zeleninou. V klasickém, českém salátu s octovou zálivkou dejte pozor na množství cukru. Co by byla platná tolik chválená nízká energetická hodnota, kdybychom do zálivky přihodili deset kostek cukru…

Z okurek uděláte výborné sendviče: stačí potřít toastový chléb trochou másla nebo majonézy a proložit plátky okurek.

Kolečka salátovky výborně poslouží jako základ jednohubek, stačí na ně připíchnout sýr, pršut, rajče nebo třeba kyselou rybičku.

Dobře se uplatní i ve smoothies. Špalíky okurek můžete také přihodit do džbánu s vodou, skvěle ji provoní.

Nakládačky se zase výborně hodí k různým zejména pečeným masům, stačí připomenout znojemskou pečeni nebo nejrůznější rolády, jejichž náplň by se bez nich snad neobešla.