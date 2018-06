lin, Novinky

Věděla jste, že nešťastný vztah nás obvykle ´rozměrově obohatí´ o deset procent v pase navíc? Že vinou traumatických zážitků, jako je sexuální útok, vloupání nebo ztráta zaměstnání rychleji stárneme a vypadáme hůře? Je sice více než lákavé tyto změny svádět na emoční přejídání, ale pravdou je, že jídlo může za přírůstek hmotnosti jen částečně.

Příčinu hledejte v pravěku



Pravá příčina přibírání je hluboko zakořeněná v našem těle. Stres funguje jako spouštěč celé řady hormonálních změn, které souvisí s pradávným instinktem přežití. Naše tělo totiž reaguje na všechny stresy stejným způsobem.

„Ať už se jedná o život ohrožující záležitost, jako je útok medvěda, nebo směšné dodržení pracovního termínu, naše tělo reaguje pokaždé stejně,” potvrzuje biochemik a fyziolog Shawn Talbott pro server Women´s Health.

Jaké procesy se v našem těle odehrávají?

Za prvé, mozek instruuje nadledviny, aby uvolnily velký přísun adrenalinu, který stimuluje srdeční frekvenci a uvolňuje uloženou energii (glukózu a tuk), kterou pak můžeme použít k boji, případně útěku. Dále nadledviny uvolňují kortizol, který tělu řekne, aby doplnilo energii a stimuluje tak chuť k jídlu s vysokým obsahem kalorií (bohužel mozek neví, jestli se daná energie opravdu spálila, nebo ne).

Po takovémto procesu může kortizol zůstat v těle i několik hodin a výsledek toho je, že máme neutuchající chuť k jídlu a hlad, a to i přesto, že jen sedíme za stolem u počítače.

Další taktikou kortizolu je, že ukládá všechny nespálené kalorie jako tuk (často v oblasti břicha), jenž slouží jako rychlý zdroj paliva, který v minulosti sloužil pro ochranu před hladomorem či jako zdroj energie pro další boj. Dnes ale kvůli němu nemůžeme dopnout kalhoty.

Jak se vypořádat se stresem?

Fyzická aktivita je nejlepším pomocníkem při shazování váhy a zároveň je i nejúčinnější zbraní ve snižování hodnoty kortizolu, přičemž důležitou roli také hraje pravidelnost a množství zahrnutého kardia v tréninku.

Další variantou je středomořská strava, která je bohatá na ovoce, zeleninu, antioxidanty, celozrnné výrobky, oříšky, semena, netučná masa, olivový olej a fermentované potraviny, jako je jogurt nebo kefír.

„Tyto potraviny udržují hladinu cukru v krvi stabilní a jsou zároveň plné živin, jako jsou vitamín B, hořčík, selen, zinek a vápník,” říká Elizabeth Somerová, autorka knihy Eat Your Way to Happiness.