Postup: Maso očistíme, osolíme, opepříme a posypeme nadrobno nasekaným rozmarýnem. Poté ho na pánvi opečeme ze všech stran. Dno staršího hrnce pokryjeme do výšky asi 5 cm větvičkami rozmarýnu, které jsme předtím na půl hodiny namočili do vody. Na ně pak položíme opečenou panenku, hrnec přiklopíme pokličkou a na mírném plameni pomalu udíme přibližně 5 minut tak, aby vnitřní teplota masa dosáhla přibližně 60 °C. Nahrubo nakrájené batáty, cibuli a česnek nasypeme do zapékací mísy, zakápneme šťávou z limetky a pečeme pod pokličkou v troubě předehřáté na 160 °C, dokud zelenina nezměkne (přibližně 35 minut). Upečenou zeleninu rozmixujeme do hladkého pyré, které dochutíme solí a pepřem, případně limetovou šťávou. Brambory grenaille omyjeme, nakrájíme na hrubé plátky, ponoříme je do zahřátého olivového oleje se stroužkem česneku a větvičkou rozmarýnu a na mírném plameni pomalu konfitujeme do změknutí. Batátové pyré, konfitované grenaille a vepřovou panenku naaranžujeme na talíř a dozdobíme hráškovými lusky a ředkvičkami.