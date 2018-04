Příprava: Filety lososa zakápněte citrónem z obou stran. Ostrým nožem udělejte 3 až 4 cm dlouhé zářezy do kůže. To zajistí, aby se chuť koření dostala lépe do masa. V hlubokém talíři si připravte směs na obalení. Smíchejte bílý sezam, směs z čajového pytlíku a ½ lžičky soli. Rozpalte si pánev s ghí máslem. Filety lososa pokládejte na pánev kůží dolů. Z každé strany smažte přibližně 3 minuty. Pokud vám přijde, že losos ještě není, zabalte ho do alobalu a nechte ho ještě pár minut dojít. Podávejte s vaším oblíbeným salátem.