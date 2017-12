Vstávat a cvičit aneb Tipy na to, jak z postele vyskočit s úsměvem

V zimě je vstávání nejtěžší. Všudypřítomná tma a ranní mrazíky na nás působí tak, že se snažíme zůstat v posteli co nejdéle to jde a odkládáme jeden budík za druhým. Pokud se chcete znovu probouzet plní energie, stačí k tomu dodržovat pár našich rad, které vám to usnadní.