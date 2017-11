Proto je dobré tento signál vnímat, včas zajít k lékaři a zapátrat po tom, co se děje. U těchto dvou nemocí bývá totiž zhoršení čichu nebo jeho ztráta jedním z časných signálů, který předchází ostatním příznakům obou chorob. Obvykle se objevuje jako první, navíc ve chvíli, kdy pacient ještě nemá narušené poznávací funkce mozku.

Pokud se tyto nemoci podaří diagnostikovat a léčit včas, tedy v počátečních stadiích, nebo dokonce ve stadiích, která jim předcházejí, dokážou lékaři většinou přibrzdit jejich rozvoj.

Například Alzheimerově chorobě předchází období takzvané mírné kognitivní poruchy. Když ho lékaři diagnostikují a léčí hned zkraje, může pacient získat několik let kvalitnějšího života. A nezatěžuje svou rodinu, jejíž pomoc i péči bude dřív nebo později hodně potřebovat.

Které potíže signalizuje

Kromě Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby je zhoršený čich příznakem i řady dalších nemocí.

Zhoršený čich může signalizovat:

epilepsii;



schizofrenii;



roztroušenou sklerózu;



amyotrofickou laterální sklerózu, onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervů, které řídí činnost svalů. Má ji například geniální fyzik Stephen Hawking a zemřel na ni politik Stanislav Gross;

neurodegenerativní onemocnění mozku, kterému se říká Huntingtonova choroba, ale i další nemoci.

Mnohdy si zhoršení neuvědomíme

Pokud se vám čich zhoršuje, je dobré to probrat s lékařem. Řada pacientů si však bohužel neuvědomuje, že u nich ke zhoršení došlo. Bývá to dokonce docela častý jev. V tom případě by si jejich problému měl všimnout partner nebo blízcí příbuzní.

Signál zhoršeného čichu je však potřeba brát s rozumem. Znepříjemňuje život například spoustě kuřáků a u nich nemusí znamenat žádné riziko zmíněných nemocí.

Trápí i pacienty na dialýze

Problémy s čichem se u člověka mohou objevit také tehdy, když ho trápí chronický zánět vedlejších nosních dutin nebo neustálé alergické rýmy. Někdy nám čich oslabí nosní polypy, tedy výrůstky na nosní sliznici.

Jindy s ním máme potíže po úrazu, při kterém dojde k poškození nebo zdeformování nosních kostí. A logicky také tehdy, pokud se nám objeví na nosních sliznicích nádor.

Horší čich mívají také pacienti s chronicky nemocnými ledvinami, zejména pak ti, kteří chodí na hemodialýzu. Výzkumy ukázaly, že si své potíže neuvědomovali, ale také to, že se u nich čich zlepšil poté, co jim zdravotníci udělali dialýzu. Proč dochází k této pozitivní změně, zatím lékaři nevědí. V každém případě je zhoršený čich signál. O tom, co může znamenat, bychom měli promluvit se svým praktickým lékařem.

Zajímavý test

Američtí psychiatři z Columbia University prezentovali loni v Torontu na mezinárodní konferenci výsledky svého výzkumu. To, jak ztrácíme schopnost rozeznávat pachy, může podle nich předpovědět s velkou pravděpodobností riziko rychlého ubývání paměti.

Při výzkumu využívali standardizovaný test čichu, takzvaný UPSIT (anglická zkratka: University of Pennsylvania Smell Identification Test). Pacienti čichali ke vzorkům v brožuře a zaškrtávali odpovědi. Test je poměrně jednoduchý, navíc blížící se demenci zaznamená obvykle dřív než třeba magnetická rezonance, která zkoumá změny na mozku. To je zajímavý závěr jejich bádání.