Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) až 50 procent z 300 miliónů lidí, kteří v současnosti trpí depresí, zůstává neléčeno - a to dokonce i v bohatých a vyspělých zemích. Může to být z mnoha důvodů, včetně skutečnosti, že deprese je v mnoha ohledech těžko rozpoznatelná.

„Lidé ji často stigmatizují a popírají, že by zažívali depresi,” uvedla pro Women´s Health magazine Susanne Coopermanová, psycholožka ze zdravotního centra NYU Langone.

Deprese má mnoho tváří a je tak více než pravděpodobné, že lidé mnohé její příznaky snadno přehlédnou. Psycholožka představila některé z nich.

Koníčky přestávají být zábavné

Deprese bývá často spojována se ztrátou obecného potěšení - může jít o ztrátu potěšení ze sexu, společenského života, nebo i z něčeho tak obyčejného jako jsou koníčky a záliby.

„Příkladem může být například vaření, které jste dříve doslova milovali, ale najednou vám nepřináší žádné potěšení,” uvádí příklad Coopermanová. „Z podobné situace je těžké se navíc dostat. Už jen proto, že když jste v depresi nebo se necítíte dobře, obracíte se právě ke svým oblíbeným činnostem, abyste se cítili lépe. Když ale ani v nich nemáte motivaci, a ztrácíte o ně zájem, je to špatné,” dodala.

Náhlá náladovost

Podle studie z roku 2013, jejíž výsledky byly publikovány v měsíčníku JAMA Psychiatry, byla častá náladovost, provázená zjevnou podrážděností a agresí, symptomem u více než poloviny lidí, kteří trpěli závažnější a dlouhotrvající formou deprese.

Netypické rozrušení a náladovost jsou známkou deprese jak u dospělých, tak u dětí, dodává Coopermanová.

Brzké probouzení

Podle odborníků existují i tzv. vegetativní příznaky deprese, včetně ztráty energie nebo změn ve spánkovém cyklu. „Lidé trpící depresí buď dlouho spí, nebo se naopak probouzejí velmi brzy,” uvedla psycholožka.

Ačkoli lékaři tvrdí, že problémy se spánkem, respektive usínáním jsou typickým příznakem úzkosti, pravidelné brzké vstávání (kolem čtvrté nebo páté ráno), provázené neschopností znovu usnout, je zároveň příznakem deprese.

Závislost na sociálních sítích

Trávíte na sociálních sítích více času, než je u vás obvyklé? Podle Coopermanové může jít o taktické chování, kterým lidé s nediagnostikovanou depresí ignorují příčinu toho, co je ve skutečnosti oslabuje.

Změna váhy

Podle psycholožky je dalším netradičním příznakem deprese ztráta nebo naopak zvýšení chuti k jídlu. „Někteří lidé mohou ubývat na váze, což by je v počátku mohlo dokonce i těšit. Postupem času je ale ztráta chuti k jídlu připraví o potřebnou energii,” dodala.

Jiní lidé mohou naopak zaznamenat vyšší chuť k jídlu, kterou často tiší potravinami s vysokým obsahem tuku a cukru. „Dají si brambůrky a potom se kvůli tomu cítí špatně. Zhoršuje se tak jejich vlastní sebeúcta, i kvůli tomu, že přibírají na váze. Jde o nekonečný cyklus,” uzavřela Coopermanová.