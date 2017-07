Příprava: Z cukru, hroznového cukru, vody a citrónové šťávy uvaříme sirup. Trvá to asi 15 minut. Sirup zchladíme. Do studeného sirupu přidáme jahody a bazalku, vše rozmixujeme a dáme v uzavřené nádobě zmrazit. Během mražení směs promícháváme (co půl hodiny), dokud neztuhne. Trvá přibližně 12 hodin, než zcela ztuhne. Možná je i příprava v domácím zmrzlinovači.