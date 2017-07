Postup: Pražmu si osušíme a vyfiletujeme. Z filátek vytáhmene drobnější kosti a rozkrájíme na tři přibližně stejné kusy. Obalíme v bylinkové strouhance, ale pouze na straně s kůží. Opečeme na rozpálené pánvi nebo grilu. Bylinková strouhanka: strouhanku nasypeme do mísy, přidáme sůl, olivový olej (100ml), kůru z jednoho citrónu a na drobnou nasekanou petrželovou nať. Vše důkladně promícháme. Salát z grilované zeleniny: Cuketu a lilek si nakrájíme na kolečka, papriku vyčistíme a nakrájíme na větší kusy. Vše opečeme nebo ogrilujeme do změknutí. Po ugrilovaní překrájíme veškerou zeleninu ještě na menší kousky. Vzniklou směs dáme do mísy a přidáme olej, sůl a pepř. Na závěr salát z grilované zeleniny pokapeme domácím bazalkovým pestem. Bazalkové pesto: otrhané lístky bazalky rozmixujeme s olivovým olejem, stroužkem česneku, parmezánem a kapkou vinného bílého octa. Dochutíme solí.