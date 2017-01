„Hormon estrogen způsobuje, že je u žen tuk přednostně ukládán v oblasti boků a stehen. Je to čistě z evolučního hlediska, jelikož právě tento tuk má sloužit jako zdroj energie v období těhotenství,” vysvětluje pro Daily Mail Dr. Zhaoping Li z University of California v americkém Los Angeles.

Mění se to až v období menopauzy, kdy se tuk začíná ukládat víc v oblasti břicha i u žen.

Nebezpečný viscerální tuk

´Pivní´ bříško by pro muže mělo být varováním, že se mají začít hýbat a být všeobecně aktivní. Protože i úložiště v oblasti břicha jsou omezená, tuk se může začít ukládat okolo orgánů, což už může být nebezpečné. Jednalo by se pak o tzv. viscerální tuk, který uvolňuje chemické látky do krevního řečiště, jež narušují látkovou výměnu a negativně ovlivňují krevní tlak a srážlivost krve.

„Jakmile dojdou úložiště v oblasti břicha, začne se tuk hromadit v játrech, slinivce břišní a ve svalech,” varuje doktor Li.

A děje se tak i u žen, i když ne tak často jako u mužů, jelikož mají výhodu úložišť právě v oblasti boků a nohou. Ale to funguje jen do menopauzy. Poté se jim začne tuk ukládat stejně jako mužům v oblasti břicha a hrozí jim naprosto stejná rizika.

Velké břicho je tak mnohem nebezpečnější pro kardiovaskulární systém, než se dříve myslelo. Podle vědců z Bostonské univerzity každý kilogram tuku navíc v této oblasti znamená vyšší riziko kardiovaskulárních chorob.

Z jejich výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 000 lidí, jasně vyplynulo, že u lidí s normálním BMI, ale s tukem v oblasti břicha, je dvakrát větší riziko předčasné smrti než u těch, kteří jsou dle BMI obézní, ale mají tuk uložen jinde než v oblasti břicha.