Co to znamená? Ve zkratce je to konzumování potravin v jejich přirozené podobě. Hlavním účelem je vyhnout se všem průmyslově zpracovaným potravinám, eliminovat rafinovaný cukr, vyloučit lepek, obiloviny, mléčné výrobky. Některé propagátorky tohoto stylu se zaměřily čistě jen na konzumaci raw, tedy syrové stravy, píše Dailymail.

Verdikt expertů: Vyhněte se těmto extrémům a raději si udělejte čisto v kuchyni. I když je vhodné omezit rafinovaný cukr a průmyslově zpracované potraviny, myšlenka dělení stravy na „čistou“ a „špinavou“ není úplně žádoucí. Odborníci varují, že v některých případech může tento směr vést ke vzniku tzv. orthorexie.

Jde o obsesivní posedlost potravinami, kdy jedinci ze své stravy vyřazují i potraviny, které jsou zdravé, v domnění, že jsou pro jejich tělo špatné. Jde například o celozrnné potraviny, některé ovoce i mléčné výrobky. Pokud má člověk lékařsky diagnostikovanou nesnášenlivost na některou z těchto potravin, pak je jejich vyřazení samozřejmé. V opačném případě je jejich úplné odmítání zbytečné.

Kdo fandí „clean eatingu“: Miranda Kerrová, Jessica Albová

Pilulky na hubnutí

Tyto doplňky stravy slibují redukovat nadměrné množství tuku v těle. Jiné údajně umí potlačit chuť k jídlu nebo zvýšit a urychlit funkce metabolismu. Odborníci varují, že pilulky na hubnutí by nikdo neměl vzít bez předchozí porady s lékařem či diabetologem. Varují před nepříjemnými vedlejšími účinky, jako například před průjmy, nevolnostmi a podobně. Bohužel faktem zůstává, že počet prodaných pilulek po internetu stoupá.

Verdikt expertů: Pozor na ně! Dokonce i regulované hubnutí pod dohledem lékaře pod předepsanými léky může mít nebezpečné nebo nepříjemné vedlejší účinky. Bohužel některé z těchto látek mohou obsahovat pro tělo nebezpečné látky. Nezávislé testy u některých neověřených značek dokonce prokázaly přítomnost pesticidů.

Kdo jim fandí: Kim Kardashianová přiznala jejich užívání.

Detoxikační čaje



Stále víc jsou populární takzvané teatox čaje a mnoho slavných tváří a fitness celebrit oslavuje jejich skvělé hubnoucí účinky. Jde o reklamu na čaje, které slibují detoxikaci organismu, mají zlepšovat stav pokožky a pleti, údajně snižují nadýmání a napomáhají hubnutí.

Verdikt odborníků: Pozor na klamavou reklamu. Tyto čaje obsahují kofein ve formě guarany nebo Yerba maté, také diuretické složky jako pampelišky, kopřivy a projímadla. Není tedy bezpečné je pít déle než po dobu jednoho týdne a rozhodně ne bez lékařského dohledu. Mohou totiž vytvářet dojem hubnutí a detoxikace, ale spíš jde o ztrátu vody. Jako vedlejší účinky můžete čekat průjmy, dehydrataci, poškození střev. Zkrátka a dobře, neexistuje dostatek vědecky podložených důkazů, že tento způsob detoxu doopravdy funguje.

Kdo jim podlehl: Kylie Jennerová, Nicki Minaj, Britney Spearsová

6:1



Šest dní jíte normálně a pak následuje jeden den detoxu. Po dobu 24 hodin do úst nevložíte ani sousto.

Verdikt odborníků: Pokud budete šest dní jíst normálně a pak na den zcela jídlo vynecháte, může to vést k nedostatečné koncentraci, únavě a špatné náladě. Rozhodně také ke snížení produktivity. Neexistuje žádný důkaz, že by tato strava vedla ke zvýšení kreativity v tento jeden, postní den. Navíc tato dieta závisí na spoustě dalších věcí, jako například na věku, zdravotním stavu, životním stylu a podobně. Pro některé jedince může být takový půst dokonce i nebezpečný.

Kdo jí fandí: frontman kapely Coldplay Chris Martin