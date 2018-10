das, Novinky

Neměňte sebe, ale měňte okolnosti

Ze všeho nejdůležitější je nepopírat sama sebe. „Pokud jste sova, která do postele chodí v jednu hodinu ráno, zapomeňte na to, že s novým rokem budete vstávat v šest a chodit běhat! První dva týdny se sice překonáte, třetí si jednou dvakrát pospíte a s pohybem bude zase konec,” vysvětluje Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz.

Pokud vstávání brzy ráno není nic pro vás, tak od začátku plánujte, jak si vyhradíte čas na pohyb odpoledne či v podvečer. Čím pohodlnější podmínky si nastavíte, tím máte větší pravděpodobnost, že si vypěstujete dobrý návyk.

Vybírejte aktivitu podle vlastních priorit

Jste spíš samotářka, nebo vás baví týmové sporty? Jste zapálená do novinek ve fitness centru, nebo vám stačí běh za domem? Vadí vám pár kilo nadváhy, nebo tyhle pocity dokážete hodit za hlavu? Tyto otázky byste si měla dát ještě před novoročním předsevzetím.

Všichni dnes sice pějí ódy na jógu, ale proč se do ní nutit, když vás vůbec nebaví? „Když nevíte, která aktivita je ta pravá, vyrazte do fitness centra a dejte si tour po skupinových lekcích. Vyzkoušejte různé styly, časy, lektory a vyberte si,“ doporučuje Jana Havrdová.

Správná lokalita



Uvažujete o permanentce do fitness centra, o kterém mluví polovina města? Nejdůležitější otázka není, jaké to tam je, ale jak to máte daleko. Protože když hodina zumby bude nakonec trvat tři, nevydržíte na ni chodit, ani kdyby ji vedla nejúžasnější lektorka světa.

Obecné pravidlo říká, že fitness centrum by nemělo být dál než deset minut od místa, kde bydlíte nebo pracujete. Ideální je napojit pohybovou aktivitu na cestu mezi prací a domovem, neboť takto už máte z poloviny vyhráno.

Všechno má svůj čas

„Mnohé klientky v lednu přijdou a chtějí všechno nové hned. Nový pohyb (často dřinu), nový jídelníček (mnohdy takřka asketický) – aby byly výsledky co nejrychleji vidět. ALE! To je sebedestrukce. Tělo nebylo zvyklé cvičit – takže se na něj musí pomalu. Tělo nebylo zvyklé na „zdravé chutě“, i ty musí člověk nějak přijmout, a protože má cvičit, tedy podávat výkony, nesmí hladovět… Proto je prostě důležité nespěchat, zařazovat změny postupně. Začít tím, že začnu cvičit, a dát si prostor cítit, co to s tělem dělá. Mnohdy si pak samo řekne o změnu jídelníčku, protože mu ten starý nedává energii pro nový pohyb a podobně,“ radí trenérka Markéta Brožová z fitness centra pro ženy Contours.

Nepřepálit začátek



Člověk by se sice měl hýbat denně, ale i cvičení dvakrát v týdnu je lepší než žádné. Navíc je to cíl, který se dá splnit. A přidávat můžete vždy.

Parťák pomůže

Vyberte si parťáka, který je k vám tvrdý. To je bohužel málokdy nejlepší kamarádka nebo někdo z blízkých, kteří většinou říkají: „Ale tak dneska si dej pohov, zasloužíš si to.“ Ne! Poslechnete jednou a víckrát už cvičit nepůjdete.

Vybavení sice něco stojí, ale vyplatí se



Cvičit se dá ve starém domácím tričku, a dokonce i v converskách. Ale není to žádný požitek. A když to není požitek, nebaví vás to a víckrát už to nechcete opakovat. Proto investujte do kvalitního oblečení, krokoměru a veškerého jiného vybavení.

„Také doporučuji sestavit si svůj wish list, co dalšího byste si chtěla pořídit. Rodina bude mít inspiraci, co vám nadělit k narozeninám, a vy motivaci pokračovat,“ doporučuje Jana Havrdová.

Mít se na co těšit



Cvičení nemusíte bezmezně milovat od začátku do konce, ale je dobré mít něco, co vám při něm dělá radost – pohledného lektora, novou muziku v playlistu, saunovou chvilku poté. Cokoliv, na co se při pomyšlení na cvičení budete těšit.

Rozvrh činností



„Máte na lednici pověšené rozvrhy dětí a jejich kroužků? Přidejte si tam i svůj rozvrh a ten dodržujte stejně, jako ho dodržujete v jejich případě,“ doporučuje Jana Havrdová. Starší děti už vydrží doma samy nebo mohou jít s vámi na paralelní lekci, případně si chvíli pohrát v dětském koutku.

Stanovte si metu a závazek zároveň



Lidí, co vydrží cvičit jen pro radost a dobrý pocit, je málo. Začínáte běhat? Přihlaste se na závod. Ideálně na takový, kde jako startovné musíte vybrat určitý obnos peněz na charitu a o finance požádat známé. Když se k něčemu zavážete, potažmo když do vás lidé investují peníze, hned si lenost rozmyslíte.

Dobíjení baterek



Že toho máte hodně a potřebujete si nejdřív odpočinout, protože jste hrozně unavená, je jedna z nejčastějších výmluv, proč necvičit. Jenže ono to funguje přesně obráceně. Když se přemůžete a vyrazíte na hodinu, s největší pravděpodobností zjistíte, že cvičení vám pomohlo se únavy zbavit.

„Možná že fyzicky to bude pro vás zátěž a pravděpodobně zaznamenáte řadu svalů, o kterých jste dlouhodobě neměla ani ponětí. Ale stačí se párkrát překonat a tyhle drobné bolesti se brzy srovnají,“ říká Jana Havrdová.

Krizový plán

Vždy se může stát něco, co vám nabourá harmonogram. Děti onemocní, vy onemocníte, vybouchne vám hlídání atd. Přemýšlejte o rizicích dopředu, než se objeví. Totéž platí i pro dovolenou. Když před jarními prázdninami skončíte ve svém fitness centru s tím, že „někdy po nich“ (bez konkrétního data) se do něj vrátíte, už tam nejspíš nikdy nepůjdete.

Začít znovu je totiž horší než začít poprvé, to vám řekne každý psycholog. Abyste se tomu vyhnula, zapište si do kalendáře konkrétní datum a hodinu, kdy budete zpátky, domluvte se na pevném datu s trenérem nebo s kamarádkou a tak dále. Tak budete mít pocit pauzy, a ne toho, že jste skončila.

Poučení z minulosti

Bylo v minulosti něco, díky čemu jste s jakýmkoliv svým předsevzetím uspěla? Čím to bylo? Co nebo kdo vám pomohl? A naopak: co je důvod, že jste neuspěla? Čím to bylo, že jste loni ani předloni cvičit nevydržela? A co uděláte letos jinak? Tak to přesně tak udělejte!

Proč vlastně cvičíte

Rozumné stravování a pohyb jsou jedinou fungující radou na zdravé a štíhlé tělo, které bude dlouhodobě nejen krásné, ale bude nám dobře sloužit. Cvičení by proto nemělo být hurá akce na pár týdnů, ale trvalá součást našeho života. Pokud nejste plně přesvědčeni o jeho významu pro vaše tělo i mysl, žádná předsevzetí nemají smysl.