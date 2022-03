Způsoby chování, které nejčastěji vedou k rozvodu

Mnozí lidé těsně před rozvodem tvrdí, že si nikdy nemysleli, že to dojde až tak daleko. Odborníci s nimi ale ne vždy souhlasí. Podle nich často stačí v počátku vztahu sledovat i jen pouhých 15 minut interakci mezi partnery. I z takto krátkého úseku prý dokážou často až s 90procentní přesností předpovědět, zda pár vydrží dalších pět let.

Chcete-li mít kvalitní a láskyplný vztah, „dopřejte” manželovi (manželce) výhodu pochybností a vždy předpokládejte to nejlepší, ne to nejhorší. Chyby dělá každý.

Lidské emoce dokážou mnoho, hlavně pokud jsme pod tlakem. Buď spirálovitě stoupají, nebo naopak klesají. Při hádce často stoupají, a to právě s již zmíněným obviňováním. Dotyčný má svoji pravdu, vina je na druhé straně – takové chování je doslova destruktivní.

Vyhořelý vztah aneb Když žijete v něčem, co už dávno skončilo

Klíčem k nápravě je naopak uznání, že jako lidské bytosti děláme to nejlepší, co můžeme. S tím, co v danou chvíli máme.