Ženy pracující v technických odvětvích podle průzkumu čelí nadměrnému sexismu

Najít uplatnění v IT, vědě, technických oborech či průmyslu dnes už pro ženy není nedostižným snem. Pokud je daná práce baví a stojí o ni, mají stejné šance jako muži. Alespoň tak je to v mnoha oborech prezentováno.

Jak ovšem ukázal nedávný průzkum britského pracovního portálu CWJobs, zejména v technických oborech to tak jednoduché není. Když už se ženy dostanou na vysněnou pozici, mnohdy se setkávají s nepříjemnými komentáři na svou adresu.

Každá čtvrtá pak nebyla kvůli svému pohlaví povýšena, i když by na to měla nárok. Některé ženy se dokonce setkaly ze stran svých kolegů s vyjádřením, že jsou „příliš pěkné” na to, aby dělaly v podobném oboru.