Ženy i muži dnes od vztahů chtějí více, než bylo zvykem u minulých generací

Přinutila je k tomu zejména situace vyvolaná dvěma světovými válkami a obdobím po nich. Oslabilo to roli muže jako živitele rodiny. Moderní žena si víc určuje svůj osud a často nepotřebuje muže k tomu, aby ji živil a chránil.

S vynálezem antikoncepce si navíc může sama rozhodovat o tom, kolik chce mít dětí a s kým. To ji zásadním způsobem osvobozuje od tradiční závislosti na muži.

Také dnešní muž už od své ženy nechce jenom to, aby byla pouhá hospodyně a matka jeho dětí. Chce ženu, která uspokojí jeho citové potřeby. Nestojí například o to, aby se k němu chovala jako matka k dítěti. Jsme prostě náročnější, protože už nebojujeme o holé přežití.

Žádáme od trvalého svazku víc a tím překračujeme tradice. Řádný muž vydělává pro rodinu peníze, řádná žena o ni pečuje. Co ale neumíme, protože to nás tradice nenaučila, je vzájemně uspokojovat své emoční potřeby.

Svou nespokojenost řeší rozvodem, protože jiné řešení nevidí. Neuvědomí si, že stojí za to, aby pracovali na stávajícím vztahu. Že je lepší se snažit o vzájemné pochopení než rozbít vše, co vybudovali, a ukončit to rozvodem.