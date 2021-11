Zdánlivé maličkosti, které pro muže mnoho znamenají

Je obecně známo, že mnohé ženy milují romantické filmy. Z nich tak nějak vyplývá, že jsou to muži, kteří dělají velká romantická gesta pro ženu, kterou milují, a když jim řekne „ano”, jsou nejspokojenější na světě a nic víc nehledají.

Krásně se to poslouchá, stejně jako se na takové filmy krásně dívá a sní, ale realita není tak „jednoduchá“. Skutečná láska znamená umět poznat, když je váš milovaný šťastný, smutný nebo rozčilený, stejně jako umět překonávat společně konflikty.

A také to znamená vědět, díky čemu se cítí být milován a držet se toho. Mediální kritička a spisovatelka Joanna Schroederová se proto rozhodla sestavit přehled zajímavých maličkostí, jak toho docílit. A je jedno, jestli jste roky vdaná, nebo čerstvě zamilovaná. Muži si je zaslouží kdykoli.

Pochvalte ho

Odkud se vzal názor, že jen ženy rády slýchají, jak jsou krásné, sexy, vypadají dobře, hezky voní? A na druhou stranu, že muži jsou si ve svém vzhledu jistější, nestarají se o to, jak vypadají v tom, co právě nosí a podobně. Kdo si toto myslí, nemůže se víc mýlit.

„Nikdy jsem nepotkala muže, kterému by bylo úplně jedno, zda si o něm dotyčná, se kterou zrovna chodí, myslí, že je atraktivní,“ tvrdí Schroederová pro Yourtango.

I muži touží slyšet, že ženu přitahují, takže směle do toho. Říkejte mu to, kdykoli vás to napadne. Pochvalte mu novou košili nebo parfém, díky kterému se od něj nemůžete odpoutat.

Dejte mu najevo, že si vážíte věcí, které dělá pro rodinu i vás

Pokud je váš partner či manžel často mimo domov kvůli práci, dejte mu najevo, jak moc si toho vážíte. I když ho baví, ne vždy se mu chce jezdit všude tam, kam je vyslán. Raději by byl třeba doma s rodinou, ale právě kvůli zabezpečení rodiny odjede. Schopnost dostatečně vydělávat je bohužel často spojována s postavením mužů ve společnosti. Což na ně vyvíjí neskutečný tlak.

Pokud to jde, oceňujte všechno, co pro rodinu dělá, ať už jezdí kamkoli, bere delší směny, nebo je naopak doma s rodinou a vy vyděláváte. Dejte mu najevo, že si ceníte každé jeho snahy.

Udělejte si čas na intimnosti

Není třeba si ve vztahu počítat, kdo kolikrát inicioval sex, nebo kolikrát do měsíce se milujete, intimnosti by ale zcela vymizet neměly. Pokud je pro vás těžké dostat se do nálady doma, zkuste si třeba zarezervovat noc v hotelu. A udržujte jeho touhu. Co třeba lehce intimní fotografie? Fantazii se meze nekladou, pokud zůstane jen vás dvou.

Dopřejte mu čas o samotě

„Upřímně, tohle byla pro mě ve vztahu ta nejhorší věc. Když jsme spolu s manželem byli na počátku, strašně mi vadilo, kolik času tráví jízdou na horském kole nebo surfováním. Oba jsme pracovali, moc se neviděli a já se cítila odvržená. Nakonec jsme se ale naučili rozvrhnout si čas a být oba o samotě,“ dává příklad z vlastního života Schroederová.

Zkuste tedy hned nekritizovat, když chce o samotě dělat věci, které ho činí šťastným. Dokud zůstanete prioritou v jeho životě, není to rozhodně nic špatného.

Zapomeňte na telefon

Kdekoli jste spolu, nesnažte se hned reagovat na každou zprávu, e-mail či telefon, které se objeví. Ano, pokud je to urgentní, budiž, ale jinak se plně soustřeďte na muže po vašem boku.

A když už musíte něco vyřídit, dejte mu několika málo slovy najevo, o co jde. Ať se necítí odstrčen.

Děláte něco pro sebe? Udělejte to i pro něj

Je to jednoduché – jdete si pro kávu? Vezměte mu taky. Chystáte si šálek čaje, zeptejte se partnera, zda chce také jeden. Jdete pro něco do obchodu a víte, že tam mají něco i pro něj? Vezměte to. Dáte mu tím najevo, že na něj stále myslíte.

Dívejte se mu do očí