Zajímavé způsoby, jak láska mění lidský mozek a chování

Láska rodičovská i romantická, každá z nich mění způsob, jak se chováme. Z vědeckého pohledu je vliv lásky jednoznačný - některé části mozku se díky ní zapínají, jiné naopak vypnou. Jak se to podle vědeckých zjištění projevuje?

Mnozí lidé uvádějí, že láska je pro ně jako droga. A podle vědců je na tom něco pravdy. Když se zamilujete, aktivují se v mozku podobné systémy, jako když je člověk závislý třeba na drogách. Od euforie, kterou pociťujete, když jste s někým, až po touhu trávit s ním mnohem více času. Ano, je to mnohem „zdravější” než zmíněné drogy, i tak jste ale podle vědců stále „závislí”.

Jakmile do vašeho života vstoupí někdo nový, ke komu něco významného cítíte, už celý život není jen o vás. Postupně začínáte brát sebe a partnera jako nerozlučnou jednotku - složenou ze dvou lidí. A mozek podobné změny zaznamenává.

Jednou z velkých výhod zamilovanosti a setrvávání v kvalitním vztahu je, že se naučíte nejen, že se můžete o někoho skutečně opřít, když je to potřeba, ale rovněž se naučíte podporovat toho druhého. Budování důvěry a podpory je ve vztahu zásadní, a váš mozek vám s tím pomůže.

Možná už jste zapomněli, jaké bylo cítit ony známé „motýlky” v břiše při prvním polibku s partnerem. Váš mozek ale rozhodně nezapomněl, jaké to bylo, když jste se poprvé s milovanou osobou vzájemně dotkli, co jste cítili.

A nejen že to nezapomněl, on vám to i mnohokrát připomíná. Stačí, když se s partnerem držíte za ruce, a už se méně stresujete, snižuje se krevní tlak, fyzická bolest a zlepšuje celkové zdraví.