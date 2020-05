Vztahy na dálku jsou těžké. Kdy mohou fungovat

Sedí mi to k povaze. Někteří lidé jsou prostě lépe vybaveni na to, aby vztah na dálku dobře zvládali, nebo jim dokonce více vyhovuje. Podle Kelmerové mají trochu jinou představu o tom, jak by měl partnerský vztah vypadat. I s protějškem, který bydlí ve stejném městě, by měli větší potřebu nezávislosti a času na sebe. Samozřejmě nezáleží jen na povaze, ale i na období života, ve kterém se partneři nacházejí. Je rozdíl v tom, jde-li o začátek kariéry, nebo sami vychovávají děti, popřípadě mají už dospělé potomky a svůj zajetý život, takže si do něj chtějí někoho pustit jen tak na půl.