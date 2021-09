Věci o vašem vztahu, které byste kamarádkám říkat neměla

Známe to všechny. Jakmile se sejdeme s kamarádkami na kávě, nemůžeme vynechat téma mužů a vztahů. A tak čas od času kamarádkám prozradíme náš nejčerstvější sexuální zážitek nebo jim barvitě vyprávíme, co „ten náš chlap zase provedl“.

Samozřejmě, nic nebrání tomu, abyste své kamarádce řekla, že jste se s partnerem pohádala kvůli neumytému nádobí nebo jeho přesčasům. Přesto se vyplatí, když nebudete zacházet do detailů hádky, a především nedovolíte, aby se v problému kamarádka vrtala. Podstatné je totiž to, abyste problém vyřešila s partnerem, nikoliv s kamarádkou.

„Pokud by se partner o vašich nelibých slovech dozvěděl, nabyl by dojmu, že jako muž selhal. Následně by ztratil sebejistotu, se kterou jde ruku v ruce přitažlivost,“ říká Mike Goldstein, autor knihy How To Find A High Quality Man in 3 Easy Steps.