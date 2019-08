Vdát se za muže, který ztratil zájem o sex? Mladá žena řeší dilema

„Svého snoubence miluji, je milý, starostlivý, umí mě rozesmát. Příští rok se máme brát. Je tu ale jedna věc, která mě trápí. Náš sexuální život nikdy nebyl dokonalý, už na počátku měl partner potíže s výdrží. Nyní se to ale zhoršilo a sex máme jednou za sedm měsíců. Nejhorší navíc je, že se o tom partner nechce bavit.”

To je problém, se kterým se na psychoterapeutku Pamelu Stephenson Connollyovou, která se specializuje na léčbu sexuálních poruch, obrátila mladá nejmenovaná žena. S otázkou, zda je nutné, aby byla odkázána k manželskému životu bez sexu.

Podle ní se nabízejí potíže s erektilní dysfunkcí, které trápí řadu mladých mužů. Na vině může být také stres, prohlubující se úzkost kvůli nízké četnosti styku, deprese. To vše jsou ale potíže, které se dají řešit, pokud se s nimi člověk svěří do rukou odborníka.

Rozhodně ale není namístě se s takovou situací smířit jen pro klid ve vztahu. To by mělo za výsledek jediné - nespokojenost v manželství, které by tím bylo dříve či později ohroženo.