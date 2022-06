Umět přijmout kompliment je důležité. Naučíme vás, jak na to

Předmět chvály nepopírejte ani neshazujte. Je to jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat, a toho, kdo, vás chválí, se to dotkne. Nevhodné popření komplimentu je navíc jako polití studenou vodou. A pozor na falešnou skromnost – jestliže na pochvalu prezentace zmíněnou v úvodu odpovíte: Nemyslím, normálně bych to udělal daleko líp, působí to dost arogantně.